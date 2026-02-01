Scontri a Torino, agenti feriti dimessi in giornata

Saranno dimessi nel corso della giornata dall’ospedale Molinette i due agenti delle forze dell’ordine ricoverati dopo gli scontri di ieri. Lo ha comunicato il direttore sanitario, Antonio Scarmozzino. “Entrambi – ha detto – hanno un trauma cranico non commotivo. Sono coscienti e vigili. Uno dei pazienti, quando è arrivato qui, presentava anche una ferita da taglio a una coscia, provocata da un corpo contundente che potrebbe essere un martello“. Da fonti sanitarie si apprende che gli agenti sono apparsi “molto contenti” della visita di stamani di Giorgia Meloni. Anche l’operatore ricoverato al Cto dovrebbe essere dimesso in giornata.