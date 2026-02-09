Scilla, presentato il Piano Strategico per promuovere lo sviluppo della Costa Viola

Il Rotary Club Scilla Costa Viola presenta alle autorità Rotariane del Distretto Calabria, il Piano Strategico per promuovere lo sviluppo economico e sociale della Costa Viola e delle aree interne limitrofe. Avendo come punti cardinali “diffondere il valore del servire”, il Club si muove all’interno delle cinque vie d’azione, privilegiando in questo caso la terza via , “l’Azione di pubblico interesse”. Il Club Rotary Scilla Costa Viola, è nato con la voglia di creare valore condiviso, per mettere a sistema le infinite risorse dormienti, cercando di educare alla bellezza e alla cura per valorizzare il patrimonio storico e naturalistico anima dello Stretto e della Costa Viola. Il Club intende fungere “da lievito per le comunità locali, promuovendo le sinergie tra le forze sane che già vi operano e la nascita di nuove forme di collaborazione tra esse, all’interno di una cornice organica di visione strategica, che rappresenta in realtà il vero portato originale del Club. Dove cultura diventa quell’insieme di valori, simboli, concezioni, credenze, idee, costumi, tradizioni tramandate, acquisite e largamente condivise, facendosi radice sulla quale si forgia l’identità individuale e collettiva della comunità della Costa Viola”.

Visione

Il Club ha ben chiara la visione che proietterà “la Costa Viola e le aree interne limitrofe verso il 2040, la cultura. Metteremo insieme laboratori sperimentali, rievocazioni storiche, festival culturali, concerti, dibattiti, conferenze internazionali in collaborazione con la Rotary Foundation e le Università, che connettano il nostro territorio con il mondo. Gli eventi portano certamente positive contaminazioni e fermento, ma questo non basta. Per progettare insieme un futuro mediterraneo per la Costa Viola servono spazi di confronto permanente dove allenare il pensiero critico e la creatività 365 giorni all’anno. Partendo dall’economia della cultura ed offrendo un’offerta strutturata che agisce come un catalizzatore di talenti, favorendo anche l’insediamento di imprese ad alto valore tecnologico. L’impegno pubblico nella cultura può agire come funzione di de -risking per investimenti privati , stimolando risorse aziendali in grado di generare un indotto turistico e commerciale immediato”.

“La sfida che vogliamo affrontare- prosegue il Rotary- con questo piano strategico che ha una visione a lungo termine è passare dalla gestione della conservazione della ricchezza culturale alla programmazione finalizzata alla valorizzazione della stessa, sviluppando una vera è propria start-up di concerto agli attori presenti sul territorio ed il laboratorio universitario Eche -Lab -European Cultural Heritage che riesca a promuovere e gestire il patrimonio materiale e immateriale della Costa Viola con la creazione di una Fondazione pubblico-privata”.