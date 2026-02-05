Scempio nel bosco in Sila: tagliate abusivamente 37 piante, due fermati

Nei giorni scorsi i Carabinieri del Nucleo Forestale di Serrastretta hanno portato alla luce un grave episodio di aggressione al patrimonio boschivo nell’agro di Decollatura. Durante un mirato servizio di controllo, i militari hanno infatti scoperto il taglio abusivo di ben 37 piante di alto fusto, un intervento che superava di gran lunga quanto previsto dal progetto autorizzato e che ha provocato un evidente deterioramento del paesaggio e un danno significativo all’ambiente.

L’azione tempestiva dei Carabinieri Forestali ha permesso di individuare i due responsabili in flagranza, mentre erano ancora intenti nelle operazioni illecite. Sono in corso gli accertamenti per verificare la genuinità dei verbali e delle dichiarazioni di regolarità del taglio.

L’operazione conferma, ancora una volta, l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nella tutela dell’ambiente, del territorio e delle sue risorse naturali. Un presidio quotidiano che non arretra di fronte a comportamenti che mettono a rischio l’equilibrio del patrimonio boschivo e la sicurezza del territorio.