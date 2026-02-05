Sasha Sorgonà: “ecco come il voto dei giovani può riscrivere il futuro di Reggio Calabria”

Una nuova ricerca del “Berkeley Institute for Young Americans” mette in evidenza un fenomeno che ha un enorme significato: i giovani elettori stanno diventando un gruppo demografico centrale nella definizione degli esiti elettorali, ma la loro crescente influenza rischia di essere dispersa se non vengono attivati percorsi politici che rispondano alle loro aspettative. Questo il sunto dello studio dell’università californiana, secondo cui millennials e generazione Z stanno emergendo come centro di potere elettorale, con valori condivisi su molte questioni sociali e la possibilità concreta di determinare l’esito di elezioni di medio e lungo periodo.

Tuttavia, molti giovani sperimentano un crescente fatalismo nei confronti della politica tradizionale, percependo i sistemi di governo come incapaci di affrontare sfide decisive per il loro futuro, dalla disuguaglianza economica ai cambiamenti climatici, fino alle opportunità di lavoro qualificato.

Questa dinamica, osservata negli Stati Uniti, non è estranea alla realtà italiana e, nel caso di specie, a Reggio Calabria, dove il dramma è che negli ultimi anni migliaia di giovani hanno lasciato la città in cerca di opportunità altrove. Per la Community Spinoza, realtà politica giovanile tra le più seguite e autorevoli in città, la notizia internazionale diventa un messaggio politico locale: se i giovani attivano il proprio potere elettorale, possono realmente cambiare il corso delle elezioni e l’indirizzo del governo cittadino.

“I giovani non sono solo numeri nei registri elettorali: siamo la forza che può determinare una svolta”, dichiara Sasha Sorgonà, leader della Community. “A Reggio c’è una generazione pronta a dare il proprio contributo, per troppo tempo rimasta ai margini dei processi che decidono del suo destino”. Per Sorgonà, “questa primavera non sarà una campagna elettorale ordinaria. È la stagione in cui i giovani possono tradurre la loro presenza numerica in peso politico effettivo, se solo troveremo motivi concreti per unirci, incentivare le persone a recarsi alle urne per sostenere proposte che parlino di lavoro qualificato, qualità urbana, innovazione e sviluppo”.

La Community Spinoza nel suo percorso di coinvolgimento dedicato ai giovani, si pone l’obiettivo di costruire una visione in grado di trasformare Reggio Calabria non solo in una città dove restare, ma in un hub strategico del Mediterraneo, capace di attrarre investimenti, talenti e competenze. Il potenziale elettorale degli under 35 nella prossima tornata amministrativa potrebbe essere decisivo se mobilitato attorno a un progetto credibile e chiaro di sviluppo. “Noi giovani dobbiamo avere consapevolezza, votare con una visione per essere la rivelazione della prossima tornata elettorale”, afferma Sorgonà.

La ricerca dell’università di Berkeley indica che i giovani elettori sono pronti a sostenere idee e soluzioni concrete, soprattutto quando percepiscono che la politica offre risposte reali ai loro bisogni. Secondo la Community Spinoza, questa indicazione può essere sfruttata come un’occasione per Reggio: se le forze politiche e civiche presenti sul territorio mettono al centro la partecipazione giovanile si può aprire una stagione di cambiamento che superi vecchi schemi e dia dignità alla voce delle nuove generazioni. I nostri politici sono pronti a questa rivoluzione?