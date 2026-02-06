Sanità in Calabria, l’annuncio di Occhiuto: “avviato il reclutamento per 349 nuovi infermieri”

Novità positive per quanto riguarda la sanità in Calabria. Il presidente della Giunta Regione e vicesegretario nazionale di Forza Italia, Roberto Occhiuto, annuncia: “abbiamo avviato il reclutamento per 349 nuovi infermieri. Posti a tempo pieno e indeterminato nelle aziende sanitarie regionali”. La notizia rappresenta un passo concreto verso il rafforzamento della sanità calabrese.
Con l’inserimento di questi nuovi professionisti, si punta non solo a garantire una maggiore copertura assistenziale nei reparti ospedalieri, ma anche a migliorare la qualità delle cure per i cittadini calabresi.