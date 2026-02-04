Sanità, Commissario ASP di Cosenza De Salazar atteso a Longobucco: i temi che saranno trattati

“La sanità nell’entroterra si costruisce un passo alla volta. Domani (giovedì 5 febbraio) la nostra comunità accoglierà il Commissario dell’ASP di Cosenza, Vitaliano De Salazar, per confrontarsi sui servizi e mettere a terra gli impegni assunti lo scorso 28 gennaio a Catanzaro nel proficuo incontro con il Presidente Roberto Occhiuto”. È quanto fa sapere il Sindaco di Longobucco Giovanni Pirillo, ricordando che “l’incontro pubblico tra l’Amministrazione comunale e il massimo dirigente dell’Azienda sanitaria provinciale è in programma alle ore 10.30, nella Sala consiliare del Comune. L’iniziativa – precisa – è aperta a tutta la cittadinanza ed è finalizzata a fare il punto sullo stato dei servizi sanitari sul territorio e sulle prospettive di potenziamento dell’assistenza di prossimità”.

Impegni assunti e prime risposte arrivate dopo l’incontro in Cittadella

“L’incontro arriva a valle di un percorso istituzionale avviato nelle scorse settimane con il Governatore Occhiuto e già tradotto in azioni concrete. Come annunciato, è stato già attivato il servizio di ambulanza medicalizzata H24 ed è stata allestita la Casa di Comunità – Bottega della Salute, rafforzando la presenza dei servizi sanitari essenziali.

Gli impegni oggi in fase di attuazione erano stati assunti nel corso dell’incontro in Cittadella regionale con il Presidente, grazie anche all’impegno messo in campo dall’Assessore regionale Gianluca Gallo e dalla Consigliera regionale Filomena Greco, insieme ai vertici dell’ASP e di ANAS Calabria relativamente ai tempi di ricostruzione del viadotto Ortiano 2 lungo la strada Sila-Mare. Un confronto – mette in evidenza il Primo cittadino – che ha prodotto impegni formalizzati e un metodo di lavoro condiviso, fondato su tempi certi e verifiche costanti.

Nel corso dell’assemblea pubblica di domani verranno affrontate anche le criticità ancora aperte, in particolare la guardia medica e la presenza del medico di base, per valutarne la fattibilità e individuare soluzioni operative. L’obiettivo è garantire continuità assistenziale e risposte strutturali, superando definitivamente la logica dell’emergenza. La presenza del Commissario De Salazar a Longobucco – sottolinea ancora Giovanni Pirillo – dimostra la volontà di mantenere gli impegni assunti e di confrontarsi direttamente con la popolazione. Mi aspetto riscontri positivi, alla luce del clima di collaborazione costruito fino ad oggi. Perché quando il dialogo è serio e continuo – conclude – anche nei territori interni possono arrivare risposte concrete”.