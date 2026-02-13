San Valentino 2026, buona festa degli innamorati: le FRASI più romantiche per gli auguri su Facebook e WhatsApp

Il 14 febbraio di ogni anno, in tutto il mondo si celebra San Valentino, la festa degli innamorati. Il nome “San Valentino” fa riferimento a uno o più santi cristiani martirizzati, ma quello più comunemente associato alla festa è San Valentino da Terni, un vescovo vissuto nel III secolo d.C. sotto l’Impero Romano. La sua storia è avvolta nel mistero e nella leggenda, ma secondo la tradizione fu giustiziato il 14 febbraio del 269 d.C. per aver celebrato matrimoni cristiani in segreto, in un periodo in cui l’imperatore Claudio II aveva vietato le unioni tra giovani per arruolarli più facilmente nell’esercito.

Secondo una delle versioni più popolari, San Valentino fu imprigionato e si innamorò della figlia cieca del suo carceriere. Si racconta che, prima di essere giustiziato, le lasciò un biglietto firmato “dal tuo Valentino”, frase che sarebbe diventata il simbolo della corrispondenza amorosa per eccellenza.

Di seguito una selezione di frasi romantiche da inviare su WhatsApp e Facebook per San Valentino 2026, Festa degli Innamorati.

L’amore ristora come il calore del sole dopo la pioggia (William Shakespeare)

E’ meglio aver amato e perduto che non aver mai amato (Butler)

L’amore è composto da un’unica anima che abita due corpi (Aristotele)

L’amore fa vedere le cose diversamente da come sono (Friedrich Nietzsche)

C’è un’unica felicità nella vita: amare ed essere amati (George Sand)

L’amore immaturo dice: ‘Ti amo perché ho bisogno di te’. L’amore maturo dice: ‘Ho bisogno di te, perché ti amo (Frost)

Quando si comincia ad amare si comincia a vivere (Madeleine de Scudéry)

Amore guarda non con gli occhi ma con l’anima…(Shakespeare)

Amare è mettere la nostra felicità nella felicità di un altro (G.W. von Leibnitz)

La vita deve essere fortificata da numerose amicizie. Amare ed essere amati sono le più grandi gioie della vita (Sydney Smith)

L’amore è la chiave che apre i cancelli della felicità (Oliver Wendell Holmes)

Essere amato è più che essere ricco, perché vuol dire essere felice (Roy Croft)

Uno spettacolo per gli dei la vita di due innamorati (Wolfgang Goethe)

La mente si lascia sempre abbindolare dal cuore (F. de la Rochefoucauld)

Il mio amore ha due vite per amarti. Per questo t’amo quando non t’amo e per questo t’amo quando t’amo (Pablo Neruda)

Questo amore tutto intero ancora così vivo tutto pieno di sole è tuo, è mio (Jacques Prévert)