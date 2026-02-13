San Valentino 2026, buona festa degli innamorati: i VIDEO più romantici per gli auguri su Facebook e WhatsApp

La Festa degli Innamorati, San Valentino, è celebrata in gran parte del mondo (soprattutto in Europa, nelle Americhe e in Estremo Oriente) il 14 febbraio: per alcuni è un’inutile ricorrenza, per altri una festa da vivere in realtà ogni giorno, ma per tante coppie San Valentino rappresenta la festa dell’amore da condividere con la propria compagna/o per trascorrere una giornata speciale all’insegna del relax e della spensieratezza.

Sono tanti i proverbi aventi San Valentino per protagonista: “Per San Valentino mezzo pane e mezzo vino, mezzo foraggio e tutto il prodotto del maiale”; “San Valentino: il fidanzato è vicino”; “Per San Valentino la lodola fa il nido”; “Per San Valentino la primavera sta vicino”; “Per San Valentino fiorisce lo spino”; “A San Valentino ogni Valentino sceglie la sua Valentina”. Molti miracoli compiuti dal Santo, come molti sono anche i racconti popolari tramandati nei secoli, ad esempio, quello secondo cui ridiede la vista alla figlia cieca del suo carceriere Asterius quando fu catturato e messo in carcere per la prima volta su ordine dell’imperatore Claudio II il Gotico. Un altro importante miracolo risale al 225 d.C. ed è la guarigione di uno schiavo in punto di morte.

Dopo tale miracolo il fratello, Fonteyo Triburzio, prese servizio presso la casa di Cratone a Roma. San Valentino, oltre che patrono degli innamorati, è protettore di animali, agrumeti, epilettici. A Monselice, in Veneto, l’epilessia, non a caso, si chiama “Mal de San Valentin”. Malati di ogni genere si recavano regolarmente presso la sua abitazione chiedendo preghiere di guarigione (guarigioni che spesso avvenivano); si racconta che tutti entrassero sofferenti in casa sua ed uscissero confortati e rafforzati nello spirito. Quello che il Santo faceva, infatti, era invitare le persone a rendere lode e grazie a Dio, insistendo sulla fede, l’unico mezzo grazie al quale, diceva, è possibile guarire. La sua associazione agli innamorati, poi, fa riferimento proprio al suo lungo ministero. Nel corso della sua vita, infatti, il Santo rivolse un’attenzione particolare verso i giovani e le famiglie, che accoglieva all’interno del suo bellissimo giardino fiorito, dando a tutti consigli e sostegno. Valentino ripeteva in continuazione “Dio ci ama e noi dobbiamo restituirgli questo amore, amando il prossimo come lui ci ha amato”.

