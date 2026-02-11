San Ferdinando, entusiasmo per il primo Carnevale SanFerdinandese

“Con grande entusiasmo il Comune di San Ferdinando annuncia il Primo Carnevale SanFerdinandese, che si terrà il prossimo 21 febbraio a partire dalle ore 14:30 per le vie del paese. Sarà un pomeriggio all’insegna dell’allegria, dei colori e della partecipazione collettiva, con una sfilata che coinvolgerà bambini, famiglie e associazioni del territorio. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare un momento di condivisione e festa per tutta la comunità, valorizzando lo spirito di collaborazione che contraddistingue San Ferdinando”. E’ quanto afferma Fabio Costa, Presidente Pro Loco San Ferdinando, L’evento è organizzato dal Comune di San Ferdinando e dalla Pro Loco San Ferdinando, guidata dal presidente Fabio Costa, con la preziosa collaborazione di un gruppo di genitori composto da: Domenico Grasso, titolare del panificio Le Tre Gioie, Pantano Rosaria, imprenditrice di San Ferdinando, Nicoletta Trifarò

“Un sentito ringraziamento va inoltre a tutti gli imprenditori e alle attività commerciali del territorio che, con il loro sostegno e la loro disponibilità, hanno contribuito concretamente alla riuscita dell’evento, dimostrando ancora una volta grande attaccamento alla comunità. Grazie all’impegno congiunto delle istituzioni, dei cittadini e delle realtà imprenditoriali locali, il Primo Carnevale SanFerdinandese si propone di diventare un appuntamento fisso per gli anni a venire, capace di unire tradizione, divertimento e senso di appartenenza”, conclude Costa.