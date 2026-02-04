Salvini dopo il faccia a faccia con Mattarella: “nel dl Ponte sullo Stretto nessuna norma sulla Corte dei Conti”

“Mi volevo confrontare con il presidente anche sul testo del decreto“. Così il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, nella conferenza stampa alla Camera, risponde a chi chiede un commento sul decreto atteso a breve in Cdm che riguarda le opere pubbliche e che includerebbe anche una norma sul Ponte sullo Stretto. Il vicepremier ha incontrato il capo dello Stato ieri al Quirinale: “Non c’è mai stata – aggiunge – nessuna norma che limitava i poteri della Corte dei Conti. Non è che ritirerò quella norma, perché nessuno ha mai pensato a quella norma“.