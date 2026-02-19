Ryanair annuncia i nuovi voli per l’estate 2026 in Calabria: 42 rotte, 5 nuove, record assoluto per Reggio, Lamezia e Crotone | VOLI

Ryanair, la compagnia aerea numero 1 in Europa e in Italia, ha annunciato oggi (19 febbraio) il suo più grande operativo estivo di sempre per la Calabria, che fa seguito al significativo investimento effettuato nella Regione dopo l’abolizione, da parte del Presidente Occhiuto, dell’addizionale municipale. Questa decisione continua a generare una crescita trasformativa in termini di occupazione, turismo e connettività tutto l’anno per la Calabria.

L’operativo record di Ryanair per l’estate 2026 in Calabria prevede 4 aeromobili basati (2 a Lamezia e 2 a Reggio) – per un investimento totale da 400 milioni di dollari nella Regione – 3,2 milioni di passeggeri annui (+14%) tra Lamezia, Reggio e Crotone e 42 rotte, incluse 5 nuove destinazioni da Lamezia verso Bratislava, Budapest, Saarbrücken, Sofia e Varsavia. La continua crescita di Ryanair supporterà oltre 2.500 posti di lavoro locali e contribuirà allo sviluppo economico e turistico della Calabria, potenziando la connettività durante tutto l’anno e offrendo tariffe più basse ai cittadini e ai visitatori.

L’operativo Ryanair per l’estate 2026 in Calabria prevede:

4 aerei basati (US$400m tot. invest.) – 2 a Reggio-Calabria & 2 a Lamezia Terme

3.2 milioni di passeggeri all’anno (+14%)

42 rotte, incluse 5 nuove da Lamezia a Bratislava, Budapest, Saarbrücken, Sofia & Varsavia

Aumento delle frequenze su popolari rotte esistenti:

– da Reggio a Milano Malpensa, Torino e Venezia

– da Crotone a Milano Bergamo & Bologna

Supporto ad oltre 2.500 posti di lavoro locali, inclusi 120 posti altamente qualificati nell’industria dell’aviazione

Dalla decisione del Presidente Roberto Occhiuto di abolire l’addizionale comunale nell’agosto 2024, Ryanair ha registrato una crescita senza precedenti in Calabria, che proseguirà anche nell’estate 2026. Dopo l’eliminazione di questa tassa, Ryanair ha aumentato la capacità di 1,6 milioni di posti (+82%), ha aperto una nuova base a Reggio Calabria, ha basato 3 aeromobili aggiuntivi (4 in totale), ha introdotto oltre 20 nuove rotte, ha investito 15 milioni di euro in un nuovo hub manutentivo che supporterà – a pieno regime – 300 nuovi posti di lavoro nel settore dell’aviazione, dimostrando concretamente quanto una politica favorevole allo sviluppo del trasporto aereo possa generare una crescita davvero significativa.

Nel resto dell’Italia, l’addizionale municipale continua a danneggiare la competitività e a limitare il potenziale di crescita degli aeroporti, soprattutto a Roma, dove politiche anti‑crescita stanno minando la competitività e soffocando la connettività domestica. Ciampino resta artificialmente limitato a soli 4 movimenti all’ora, l’addizionale municipale a Roma è anche più alta rispetto ad altri aeroporti italiani e le tariffe eccessive di AdR continuano ad aumentare – il tutto soffocando i collegamenti tra Roma e le regioni italiane, come la Calabria. Ryanair rinnova il suo appello affinchè si abolisca l’addizionale municipale, si rimuova l’ingiustificato limite ai voli di Ciampino e si riducano le tariffe non competitive di AdR, così da ripristinare la crescita e rafforzare la connettività domestica da e per la Capitale. Eliminare a livello nazionale l’addizionale municipale consentirebbe a Ryanair di trasportare ulteriori 20 milioni di passeggeri all’anno, basare 40 aeromobili in più (4 miliardi di dollari di investimenti), creare 15.000 nuovi posti di lavoro in Ryanair e introdurre oltre 250 nuove rotte, favorendo turismo, investimenti e occupazione durante tutto l’anno in tutte le regioni italiane.

Per celebrare il lancio dell’operativo record di Ryanair per l’estate 2026 in Calabria, la compagnia ha annunciato una promozione con tariffe a partire da soli 29,99 €, disponibili per la prenotazione da subito tramite l’app Ryanair (soggette a disponibilità).

Da Lamezia, Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy Ryanair, ha detto: “In qualità di compagnia aerea n.1 in Europa e in Italia, Ryanair è lieta di annunciare un operativo estivo da record in Calabria, con 4 aeromobili basati (400 milioni di dollari di investimento), 42 rotte incluse 5 nuove da Lamezia, e maggiori frequenze sui collegamenti domestici da Reggio e Crotone. Questa crescita permetterà di raggiungere 3,2 milioni di passeggeri annui (+14%), supportare oltre 2.500 posti di lavoro e potenziare turismo e connettività in Calabria alle tariffe più basse d’Europa. Grazie alla decisione del Presidente Occhiuto di abolire l’addizionale municipale, Ryanair ha già effettuato importanti investimenti in Calabria. Ora invitiamo il Governo italiano a seguire l’esempio della Calabria e a eliminare a livello nazionale questa tassa, affinché Ryanair possa garantire una crescita ancora più trasformativa, con l’aggiunta di 40 aeromobili (+4 miliardi di dollari), 20 milioni di passeggeri in più, 250 nuove rotte e 15.000 nuovi posti di lavoro in tutta Italia.”