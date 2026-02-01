Russia, Lavrov: “UE crea divisioni, hanno paura che Trump faccia i nostri interessi”

“Ci è difficile essere accusati di aver seminato divisioni, questo è ciò che l’Europa ha fatto e continua a fare, cercando di dividere Russia e Stati Uniti, vedendo nella politica americana e nel presidente Trump un certo, come loro credono, orientamento a favore della Russia a discapito degli interessi europei“. È quanto dichiarato da Sergei Lavrov, ministro degli Esteri della Russia rifilando una frecciatina all’Europa sui rapporti con Donald Trump e la Russia.

“La parola ‘interessi’ è qui particolarmente significativa. Quando un Paese, come fa la Russia, insieme ai nostri amici in Cina, Emirati Arabi Uniti, India e altri Stati, difende i propri interessi, viene trattato di conseguenza“, conclude.