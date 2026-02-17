Rugby, Serie C: ancora una vittoria per il C.A.S. Reggio Calabria, battuta Nissa

Su un campo allentato dalla pioggia, gli amaranto del C.A.S. Reggio Calabria si sono imposti contro la squadra Nissena con il risultato di 34 a 5. Apre le marcature Fabio Tripodi, decisivo anche in questa partita, segue la meta di Domingo e subito dopo accorciano le distanze i siciliani. Nessuna trasformazione e si va sul 10 a 5 per la squadra di casa. Il tecnico Poma, coadiuvato da Pietro Tripodi, ha preparato la partita nei minimi particolari, la mischia ha recuperato parecchi palloni, ed è proprio da un’azione degli avanti che si realizza la terza meta messa a segno da Stilo, che con forza supera la difesa avversaria e schiaccia il pallone in meta trasformata da Aldrick Gonzales, e si va sul 17 a 5 per i locali.

I giocatori del Nissa cercano in tutti i modi di fare risultato, ma vengono fermati inesorabilmente dalla difesa reggina, che non concede nulla agli ospiti, i quali subiscono la quarta meta ad opera della terza linea Tripodi, che si fa strada tra gli avanti avversari e realizza la seconda meta personale. Meta non trasformata e il risultato va sul 22 a 5. Si continua a giocare ma è sempre la squadra locale a dettare il gioco e a mettere in difficoltà gli avversari con la velocità di Dela Cruz e Frezza, che guadagnano terreno spalleggiati dall’ottimo Fragalà nel ruolo di estremo. Manca poco allo scadere del primo tempo e arriva la meta del mediano di mischia Stillitano, che con un guizzo viola la meta avversaria per la quinta volta. Meta non trasformata, si chiude la prima fase della partita con il risultato di 27 a 5.

Nel secondo tempo i reggini rallentano, pensano solo a controllare il gioco. Esce la terza centro Barrionuevo, infortunatosi al piede; entrano tutti i giocatori in panchina per dare il cambio ai compagni che hanno bisogno di prendere fiato. Tra di loro, da menzionare l’ottima prova di Mario Monteleone, classe 2008, al suo esordio nella squadra seniores, rientrato dopo quasi due stagioni in prestito al Noceto, dove ha militato nella under 18. L’unica meta del secondo tempo arriva ancora da Tripodi, che realizza la sua seconda tripletta della stagione, la stessa viene trasformata da Gonzales prima del fischio dell’arbitro Angheloni che ha condotto un’ottima partita.