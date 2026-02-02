Rugby, il C.A.S. Reggio Calabria batte le Aquile del Tirreno di Milazzo

Il C.A.S Reggio vince in casa contro le Aquile del Tirreno di Milazzo. Sul campo San Cristoforo i reggini, che per l’occasione indossavano la nuova divisa, hanno battuto i siciliani con il punteggio di 27 a 8. Le cinque mete realizzate hanno consentito ai ragazzi di mister Poma di aggiudicarsi anche il punto bonus. Hanno segnato: due mete Barrionuevo, due mete Tripodi e una meta Domingo. L’unica trasformazione è stata realizzata da Gonzales Aldrick. Buona la prestazione di Fabio Tripodi, cresciuto nel vivaio e rientrato tra le fila della squadra reggina dopo alcuni anni di assenza.

Una bella partita giocata in maniera impeccabile, grazie anche alla conduzione dell’arbitro Schilirò, che non ha concesso niente alle due squadre estraendo il cartellino giallo nel momento giusto per far capire che le regole vanno rispettate. Hanno giocato per il C.A.S: Fragalà, Dela Cruz Cristian, Frezza, Morabito Giuseppe, Morabito Marco, Riso, Gonzales Aldrick, Dela Cruz Ramon, Barrionuevo, Tripodi, Gonzales PJ, Stilo, Maesano, Lamberti, Domingo, Zumbo, Zema, Pedulla’, Mafrici, Hliwa, Lella, Bardosan.