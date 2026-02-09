Rsu Fp Cgil Città Metropolitana di Reggio Calabria: firmata la preintesa per l’applicazione degli incentivi sulle procedure Suam

I delegati RSU della FP CGIL della Città Metropolitana comunicano che “nel corso della recente assemblea delle RSU, è stata sottoscritta ufficialmente la preintesa sul contratto decentrato integrativo riguardante il regolamento per le funzioni tecniche incentivanti, ai sensi dell’articolo 45 del D.Lgs. 36/2023, relativo alla Stazione Appaltante dell’Ente nelle procedure svolte su delega di altri enti. La preintesa è stata sottoscritta unanimemente dai delegati di tutte le sigle sindacali. Il testo dell’accordo sarà ora trasmesso agli uffici competenti per i necessari pareri contabili, passaggio propedeutico alla firma definitiva che permetterà, finalmente, di sbloccare la corresponsione degli incentivi economici spettanti al personale della Stazione Appaltante”.

“Tuttavia, questo traguardo rappresenta per la FP CGIL solo il punto di partenza. L’impegno sindacale si sposta ora immediatamente sul prossimo passaggio fondamentale: la definizione del regolamento per le funzioni tecniche incentivanti per tutti gli altri settori dell’Ente. L’obiettivo prioritario è approvare il regolamento che consente di estendere l’erogazione degli incentivi a tutti i dipendenti che svolgono funzioni tecniche, garantendo equità di trattamento tra i vari uffici”.

“Parallelamente, l’azione dei delegati CGIL si concentrerà su altre partite decisive per il personale. È stata posta come priorità la definizione del disciplinare attuativo per i benefici assistenziali e sociali, il cosiddetto welfare aziendale, che consente l’utilizzo del fondo, per il quale è stato richiesto un aumento di 150 mila euro, per il rimborso ai dipendenti di visite mediche, spese di trasporto, formazione e istruzione, per attività socioassistenziali o di genere affine. Su questo tema, la FP CGIL ha già avanzato una proposta concreta che sarà oggetto di discussione nell’apposito gruppo di lavoro individuato dalle RSU. Nello stesso ambito di valorizzazione del personale, i delegati hanno richiesto formalmente l’attuazione delle progressioni verticali in deroga, strumento necessario per riconoscere la crescita professionale dei lavoratori, sul quale la parte pubblica ha annunciato che le procedure sono in corso”.

“Sul fronte dell’organizzazione del lavoro e del sostegno al reddito, l’agenda sindacale prevede altri due obiettivi chiari. Una volta ultimata la fase di assestamento del nuovo sistema di rilevazione delle presenze, si dovrà procedere alla prossima applicazione dell’orario europeo, che sarà introdotto su base volontaria e compatibilmente con le esigenze degli uffici. Infine, tra gli obiettivi fissati, riveste particolare importanza l’applicazione della defiscalizzazione dei buoni pasto: una misura che permetterà un aumento del valore del ticket da 7 a 10 euro per tutti i dipendenti dell’Ente” si chiude la nota.