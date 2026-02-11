Rottamazione tributi, FdI soddisfatto per la proposta accolta in Comune a Corigliano Rossano

Fratelli d’Italia di Corigliano Rossano accoglie con soddisfazione la decisione di recepire la proposta sulla definizione agevolata, una misura che già tre anni fa avevamo avanzato senza ottenere ascolto. “Oggi prendiamo atto con favore di questo cambio di orientamento, anche perché all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale era stata regolarmente protocollata una nostra mozione per impegnare l’Amministrazione ad adottare la rottamazione. Si tratta di un risultato politico significativo – dichiara il capogruppo Guglielmo Caputo a nome del gruppo di Fdi – che conferma la bontà della linea sostenuta fin dall’inizio: offrire a cittadini e imprese strumenti utili per regolarizzare la propria posizione, riducendo sanzioni e interessi e garantendo al tempo stesso un recupero più efficace delle entrate comunali”.

Fratelli d’Italia Corigliano-Rossano “continuerà a presentare proposte concrete e responsabili, nell’interesse della comunità, mantenendo un atteggiamento costruttivo ma fermo e vigilando affinché gli impegni annunciati si traducano rapidamente in atti amministrativi”.