Rottamazione di Imu e Tari a Scilla, le precisazioni del Presidente del Consiglio Comunale

“In merito alle recenti richieste pervenute del gruppo di minoranza, “Scille Mediterranea”, riguardo all’adesione alla rottamazione di Imu e Tari, desideriamo chiarire alcuni importanti aspetti relativi alla gestione di questa opportunità per i nostri cittadini”. Comincia così la nota di Francesco Catalano, Presidente del Consiglio Comunale di Scilla, sulle richieste del gruppo di minoranza. “L’Amministrazione Comunale di Scilla ha sempre dimostrato particolare attenzione verso le esigenze della cittadinanza. Sin dal mese di dicembre 2025, quando è iniziata a circolare nel dibattito politico nazionale la possibilità di una rottamazione dei tributi, abbiamo preso in considerazione questa opportunità come uno strumento utile per alleviare il carico fiscale sui nostri concittadini” prosegue.

“A fine gennaio 2026, dopo un attento studio della materia e delle disposizioni previste nella Legge di Bilancio 2026, ci siamo confrontati con la realtà dei fatti: il nostro Comune, prima del nostro insediamento, aveva già affidato il servizio di riscossione all’Agenzia delle Entrate e Riscossione. Purtroppo, questa disposizione impedisce la nostra capacità di adesione alla rottamazione di Imu e Tasi, in quanto, salvo l’emanazione di nuove norme nazionali, il nostro Ente non può procedere in tal senso. Desideriamo ribadire che il nostro impegno è volto al bene dei cittadini. Continueremo a lavorare affinché ogni opportunità venga valutata e, laddove possibile, messa in atto per garantire il benessere della comunità scillese” conclude Catalano.