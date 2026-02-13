“Roma-Messina in 4 ore, il Sud accelera: l’Alta Velocità non è più un progetto sulla carta. E trasformerà il Ponte sullo Stretto”

“Il Sud accelera: infrastrutture vere per una nuova stagione di crescita. L’Alta Velocità tra Salerno e Reggio Calabria non è più un progetto sulla carta: i cantieri sono attivi e gli investimenti sono già concreti. È un passo decisivo per colmare un divario storico e integrare finalmente il Mezzogiorno nel cuore pulsante del Paese. Il completamento dell’opera aprirà la strada al collegamento stabile con la Sicilia, trasformando il Ponte sullo Stretto in un volano strategico per l’intero sistema Italia”. Così, sui social, il Senatore siciliano Nino Germanà parla dello sviluppo infrastrutturale del Sud.

“Con questa connessione, Roma e Messina saranno a sole 4 ore di distanza, dimezzando gli attuali tempi di percorrenza. Un cambiamento radicale per cittadini, imprese e turismo. Non slogan, ma scelte strutturali: infrastrutture che generano lavoro, attraggono investimenti, rafforzano la legalità e restituiscono centralità e orgoglio a milioni di persone del Sud”.