Risultati Serie D: l’Igea in scioltezza, vince l’Athletic Palermo. Come cambia la classifica

Continua ad essere bagarre in vetta al girone I di Serie D: il resoconto con risultati e classifica

Igea Virtus

Tre squadre in cinque punti. Continua ad essere bagarre in vetta al girone I di Serie D. L’Igea Virtus batte facilmente il Gela: 3-0 a Barcellona e vetta confermata. Subito dietro l’Athletic Palermo, che vince di misura contro il Milazzo, e Reggina e Savoia. Amaranto ok a Ragusa al 90′, oplontini di misura contro il Sambiase. Bene anche la Nissa a Vibo. Di seguito il programma completo con tutti i risultati e la nuova classifica.

Risultati Serie D, 23ª giornata

Domenica 8 febbraio

Ore 14.30
Gelbison-Castrumfavara 2-0
Ragusa-Reggina 0-1
Vibonese-Nissa 0-1
Vigor Lamezia-Paternò 6-0

Ore 15.00
ACR Messina-Enna 2-5
Athletic Palermo-Milazzo 1-0
Igea Virtus-Gela 3-0
Sancataldese-Acireale 1-1

Ore 15.30
Savoia-Sambiase 2-1

Classifica Serie D Girone I

  1. Igea Virtus 45
  2. Athletic Palermo 44
  3. Reggina 43
  4. Savoia 43
  5. Nissa 42
  6. Milazzo 35
  7. Gela 34
  8. Sambiase 32
  9. Gelbison 33
  10. Vigor Lamezia 31
  11. Enna 27
  12. Vibonese 26
  13. Ragusa 21
  14. ACR Messina 21 (-14)
  15. Sancataldese 21
  16. Acireale 21
  17. Castrumfavara 20
  18. Paternò 11

Prossimo turno Serie D girone I, 24ª giornata

Domenica 15 febbraio

Ore 14.30
Castrumfavara-Savoia
Enna-Athletic Palermo
Gela-Acireale
Gelbison-Ragusa
Milazzo-Vibonese
Nissa-Vigor Lamezia
Paternò Sancataldese
Reggina-ACR Messina
Sambiase-Igea Virtus

