Risultati Serie D: l’Igea in scioltezza, vince l’Athletic Palermo. Come cambia la classifica

Tre squadre in cinque punti. Continua ad essere bagarre in vetta al girone I di Serie D. L’Igea Virtus batte facilmente il Gela: 3-0 a Barcellona e vetta confermata. Subito dietro l’Athletic Palermo, che vince di misura contro il Milazzo, e Reggina e Savoia. Amaranto ok a Ragusa al 90′, oplontini di misura contro il Sambiase. Bene anche la Nissa a Vibo. Di seguito il programma completo con tutti i risultati e la nuova classifica.
Risultati Serie D, 23ª giornata
Domenica 8 febbraio
Ore 14.30
Gelbison-Castrumfavara 2-0
Ragusa-Reggina 0-1
Vibonese-Nissa 0-1
Vigor Lamezia-Paternò 6-0
Ore 15.00
ACR Messina-Enna 2-5
Athletic Palermo-Milazzo 1-0
Igea Virtus-Gela 3-0
Sancataldese-Acireale 1-1
Ore 15.30
Savoia-Sambiase 2-1
Classifica Serie D Girone I
- Igea Virtus 45
- Athletic Palermo 44
- Reggina 43
- Savoia 43
- Nissa 42
- Milazzo 35
- Gela 34
- Sambiase 32
- Gelbison 33
- Vigor Lamezia 31
- Enna 27
- Vibonese 26
- Ragusa 21
- ACR Messina 21 (-14)
- Sancataldese 21
- Acireale 21
- Castrumfavara 20
- Paternò 11
Prossimo turno Serie D girone I, 24ª giornata
Domenica 15 febbraio
Ore 14.30
Castrumfavara-Savoia
Enna-Athletic Palermo
Gela-Acireale
Gelbison-Ragusa
Milazzo-Vibonese
Nissa-Vigor Lamezia
Paternò Sancataldese
Reggina-ACR Messina
Sambiase-Igea Virtus