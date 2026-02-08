Risultati Serie D: l’Igea in scioltezza, vince l’Athletic Palermo. Come cambia la classifica

Tre squadre in cinque punti. Continua ad essere bagarre in vetta al girone I di Serie D. L’Igea Virtus batte facilmente il Gela: 3-0 a Barcellona e vetta confermata. Subito dietro l’Athletic Palermo, che vince di misura contro il Milazzo, e Reggina e Savoia. Amaranto ok a Ragusa al 90′, oplontini di misura contro il Sambiase. Bene anche la Nissa a Vibo. Di seguito il programma completo con tutti i risultati e la nuova classifica.

Risultati Serie D, 23ª giornata

Domenica 8 febbraio

Ore 14.30

Gelbison-Castrumfavara 2-0

Ragusa-Reggina 0-1

Vibonese-Nissa 0-1

Vigor Lamezia-Paternò 6-0

Ore 15.00

ACR Messina-Enna 2-5

Athletic Palermo-Milazzo 1-0

Igea Virtus-Gela 3-0

Sancataldese-Acireale 1-1

Ore 15.30

Savoia-Sambiase 2-1



Classifica Serie D Girone I

Igea Virtus 45 Athletic Palermo 44 Reggina 43 Savoia 43 Nissa 42 Milazzo 35 Gela 34 Sambiase 32 Gelbison 33 Vigor Lamezia 31 Enna 27 Vibonese 26 Ragusa 21 ACR Messina 21 (-14) Sancataldese 21 Acireale 21 Castrumfavara 20 Paternò 11

Prossimo turno Serie D girone I, 24ª giornata

Domenica 15 febbraio

Ore 14.30

Castrumfavara-Savoia

Enna-Athletic Palermo

Gela-Acireale

Gelbison-Ragusa

Milazzo-Vibonese

Nissa-Vigor Lamezia

Paternò Sancataldese

Reggina-ACR Messina

Sambiase-Igea Virtus