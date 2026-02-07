Risultati Serie C, sabato in chiaro scuro per le calabresi: batosta Cosenza a Giugliano, il Crotone vince al 90’+12!

La squadra di Buscé perde malamente in casa dell'ultima in classifica, il Crotone invece vince al fotofinish

Esultanza Giugliano
Foto Giugliano

E’ un sabato in chiaro scuro per le calabresi nel girone C di Serie C. Oggi in campo Cosenza e Crotone: stop per i primi, vittoria al fotofinish per i secondi. Malissimo i Lupi, sconfitti per 3-0 in casa del Giugliano, ultimo in classifica. La squadra di Buscé, dopo un ottimo girone d’andata, è in evidente calo, al netto della vittoria nello scontro playoff contro la Casertana: nelle ultime cinque partite, ovvero dall’inizio del nuovo anno, ha ottenuto solo quattro punti. Va meglio al Crotone, che vince solo al 90+12!. A decidere la sfida contro l’Atalanta Under 23 è Musso, su rigore. I pitagorici, alla quarta vittoria di fila, agganciano così proprio il Cosenza.

Risultati Serie C girone C, 25ª giornata

Venerdì 6 gennaio

Ore 20:30
Altamura-Monopoli 2-0
Audace Cerignola-Salernitana 1-0
Benevento-Picerno 1-0
Latina-Cavese 0-0

Sabato 7 gennaio

Ore 14:30
Casarano-Sorrento 2-0
Casertana-Foggia 3-2
Crotone-Atalanta U23 0-0
Giugliano-Cosenza 3-0

Ore 17:30
Potenza-Siracusa

Classifica Serie C Girone C

  1. Benevento 57
  2. Catania 51*
  3. Salernitana 46
  4. Casertana 42
  5. Cosenza 40
  6. Crotone 40
  7. Audace Cerignola 38
  8. Monopoli 37
  9. Casarano 33
  10. Altamura 33
  11. Potenza 29*
  12. Sorrento 27
  13. Latina 27
  14. Atalanta U23 26
  15. Trapani 25 (-15)*
  16. Cavese 24
  17. Picerno 23
  18. Foggia 22
  19. Siracusa 21*
  20. Giugliano 21

*1 partita in meno

