Risultati Serie C, sabato in chiaro scuro per le calabresi: batosta Cosenza a Giugliano, il Crotone vince al 90’+12!

E’ un sabato in chiaro scuro per le calabresi nel girone C di Serie C. Oggi in campo Cosenza e Crotone: stop per i primi, vittoria al fotofinish per i secondi. Malissimo i Lupi, sconfitti per 3-0 in casa del Giugliano, ultimo in classifica. La squadra di Buscé, dopo un ottimo girone d’andata, è in evidente calo, al netto della vittoria nello scontro playoff contro la Casertana: nelle ultime cinque partite, ovvero dall’inizio del nuovo anno, ha ottenuto solo quattro punti. Va meglio al Crotone, che vince solo al 90+12!. A decidere la sfida contro l’Atalanta Under 23 è Musso, su rigore. I pitagorici, alla quarta vittoria di fila, agganciano così proprio il Cosenza.
Risultati Serie C girone C, 25ª giornata
Venerdì 6 gennaio
Ore 20:30
Altamura-Monopoli 2-0
Audace Cerignola-Salernitana 1-0
Benevento-Picerno 1-0
Latina-Cavese 0-0
Sabato 7 gennaio
Ore 14:30
Casarano-Sorrento 2-0
Casertana-Foggia 3-2
Crotone-Atalanta U23 0-0
Giugliano-Cosenza 3-0
Ore 17:30
Potenza-Siracusa
Classifica Serie C Girone C
- Benevento 57
- Catania 51*
- Salernitana 46
- Casertana 42
- Cosenza 40
- Crotone 40
- Audace Cerignola 38
- Monopoli 37
- Casarano 33
- Altamura 33
- Potenza 29*
- Sorrento 27
- Latina 27
- Atalanta U23 26
- Trapani 25 (-15)*
- Cavese 24
- Picerno 23
- Foggia 22
- Siracusa 21*
- Giugliano 21
*1 partita in meno