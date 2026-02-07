Risultati Serie C, sabato in chiaro scuro per le calabresi: batosta Cosenza a Giugliano, il Crotone vince al 90’+12!

E’ un sabato in chiaro scuro per le calabresi nel girone C di Serie C. Oggi in campo Cosenza e Crotone: stop per i primi, vittoria al fotofinish per i secondi. Malissimo i Lupi, sconfitti per 3-0 in casa del Giugliano, ultimo in classifica. La squadra di Buscé, dopo un ottimo girone d’andata, è in evidente calo, al netto della vittoria nello scontro playoff contro la Casertana: nelle ultime cinque partite, ovvero dall’inizio del nuovo anno, ha ottenuto solo quattro punti. Va meglio al Crotone, che vince solo al 90+12!. A decidere la sfida contro l’Atalanta Under 23 è Musso, su rigore. I pitagorici, alla quarta vittoria di fila, agganciano così proprio il Cosenza.

Risultati Serie C girone C, 25ª giornata

Venerdì 6 gennaio

Ore 20:30

Altamura-Monopoli 2-0

Audace Cerignola-Salernitana 1-0

Benevento-Picerno 1-0

Latina-Cavese 0-0

Sabato 7 gennaio

Ore 14:30

Casarano-Sorrento 2-0

Casertana-Foggia 3-2

Crotone-Atalanta U23 0-0

Giugliano-Cosenza 3-0

Ore 17:30

Potenza-Siracusa

Classifica Serie C Girone C

Benevento 57 Catania 51* Salernitana 46 Casertana 42 Cosenza 40 Crotone 40 Audace Cerignola 38 Monopoli 37 Casarano 33 Altamura 33 Potenza 29* Sorrento 27 Latina 27 Atalanta U23 26 Trapani 25 (-15)* Cavese 24 Picerno 23 Foggia 22 Siracusa 21* Giugliano 21

*1 partita in meno