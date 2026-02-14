Risultati Serie C: il Cosenza conquista i 3 punti, sconfitta del Trapani in trasferta | CLASSIFICA

Si sono concluse le partite del sabato pomeriggio della 27ª giornata del girone C di Serie C. Tutti i match, tranne uno, si giocano nella giornata odierna delineando la classifica in maniera chiara. Il Cosenza, con una buona prova, vince in casa, allo Stadio Marulla, per 3-0 contro l’Audace Cerignola grazie ai goal di Moretti, Garritano ed Emmausso. Il Trapani, invece, torna da Giugliano con zero punti e con l’amaro in bocca: i siciliani, dopo essere andati in vantaggio con Motoc, sono stati raggiunti da Murillo e sorpassati al 95′ con Vaglica ed al 98′ con Balde (3-1).

Risultati Serie C girone C, 27ª giornata

Sabato 14 febbraio

Ore 14.30

Benevento-Latina 1-1

Casarano-Casertana 3-2

Cavese-Salernitana 1-1

Cosenza-Audace Cerignola 3-0

Giugliano-Trapani 2-1

Monopoli-Sorrento 1-0

Ore 17.30

Foggia-Atalanta U23

Picerno-Crotone

Siracusa-Catania

Domenica 15 febbraio

Ore 20.30

Potenza-Altamura

Classifica Serie C Girone C

Benevento 61 Catania 52* Salernitana 50 Cosenza 46 Casertana 43 Crotone 41* Monopoli 40 Audace Cerignola 39 Altamura 36* Casarano 36 Potenza 31* Sorrento 30 Latina 28 Cavese 28 Atalanta U23 27* Picerno 26* Trapani 25 (-15) Giugliano 24 Siracusa 22* Foggia 22*

*Una partita in meno