Risultati Serie C: il Cosenza conquista i 3 punti, sconfitta del Trapani in trasferta | CLASSIFICA

Si sono concluse le partite del sabato pomeriggio della 27ª giornata del girone C di Serie C. Tutti i match, tranne uno, si giocano nella giornata odierna delineando la classifica in maniera chiara. Il Cosenza, con una buona prova, vince in casa, allo Stadio Marulla, per 3-0 contro l’Audace Cerignola grazie ai goal di Moretti, Garritano ed Emmausso. Il Trapani, invece, torna da Giugliano con zero punti e con l’amaro in bocca: i siciliani, dopo essere andati in vantaggio con Motoc, sono stati raggiunti da Murillo e sorpassati al 95′ con Vaglica ed al 98′ con Balde (3-1).
Risultati Serie C girone C, 27ª giornata
Sabato 14 febbraio
Ore 14.30
Benevento-Latina 1-1
Casarano-Casertana 3-2
Cavese-Salernitana 1-1
Cosenza-Audace Cerignola 3-0
Giugliano-Trapani 2-1
Monopoli-Sorrento 1-0
Ore 17.30
Foggia-Atalanta U23
Picerno-Crotone
Siracusa-Catania
Domenica 15 febbraio
Ore 20.30
Potenza-Altamura
Classifica Serie C Girone C
- Benevento 61
- Catania 52*
- Salernitana 50
- Cosenza 46
- Casertana 43
- Crotone 41*
- Monopoli 40
- Audace Cerignola 39
- Altamura 36*
- Casarano 36
- Potenza 31*
- Sorrento 30
- Latina 28
- Cavese 28
- Atalanta U23 27*
- Picerno 26*
- Trapani 25 (-15)
- Giugliano 24
- Siracusa 22*
- Foggia 22*
*Una partita in meno