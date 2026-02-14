Risultati Serie C: il Cosenza conquista i 3 punti, sconfitta del Trapani in trasferta | CLASSIFICA

Tutti i risultati e la classifica aggiornata dopo la 27ª giornata del girone C di Serie C: vittoria del Cosenza, sconfitta al 95' per il Trapani

Foggia Cosenza

Si sono concluse le partite del sabato pomeriggio della 27ª giornata del girone C di Serie C. Tutti i match, tranne uno, si giocano nella giornata odierna delineando la classifica in maniera chiara. Il Cosenza, con una buona prova, vince in casa, allo Stadio Marulla, per 3-0 contro l’Audace Cerignola grazie ai goal di Moretti, Garritano ed Emmausso. Il Trapani, invece, torna da Giugliano con zero punti e con l’amaro in bocca: i siciliani, dopo essere andati in vantaggio con Motoc, sono stati raggiunti da Murillo e sorpassati al 95′ con Vaglica ed al 98′ con Balde (3-1).

Risultati Serie C girone C, 27ª giornata

Sabato 14 febbraio

Ore 14.30
Benevento-Latina 1-1
Casarano-Casertana 3-2
Cavese-Salernitana 1-1
Cosenza-Audace Cerignola 3-0
Giugliano-Trapani 2-1
Monopoli-Sorrento 1-0

Ore 17.30
Foggia-Atalanta U23
Picerno-Crotone
Siracusa-Catania

Domenica 15 febbraio

Ore 20.30
Potenza-Altamura

Classifica Serie C Girone C

  1. Benevento 61
  2. Catania 52*
  3. Salernitana 50
  4. Cosenza 46
  5. Casertana 43
  6. Crotone 41*
  7. Monopoli 40
  8. Audace Cerignola 39
  9. Altamura 36*
  10. Casarano 36
  11. Potenza 31*
  12. Sorrento 30
  13. Latina 28
  14. Cavese 28
  15. Atalanta U23 27*
  16. Picerno 26*
  17. Trapani 25 (-15)
  18. Giugliano 24
  19. Siracusa 22*
  20. Foggia 22*

*Una partita in meno

Leggi altri articoli di Sport