Risultati Serie C: il Cosenza batte il Siracusa, pari Crotone. Come cambia la classifica

Si è concluso il turno infrasettimanale di Serie C. Il Benevento, dopo la cinquina a Trapani, prova la fuga, anche se il Catania – che insegue, ma che oggi ha pareggiato – ha una gara in meno. In zona playoff, bene il Cosenza, che dopo aver rallentato nelle ultime riesce a battere il Siracusa di misura, per 1-0. Pari Crotone a Caserta, nello scontro della zona spareggi-promozione. Di seguito tutti i risultati e la classifica.

Risultati Serie C girone C, 26ª giornata

Martedì 10 febbraio

Ore 18.00

Altamura-Latina 1-0

Cavese-Monopoli 1-0

Sorrento-Giugliano 1-0

Trapani-Benevento 0-5

Ore 20.30

Atalanta U23-Potenza 2-2

Casertana-Crotone 2-2

Catania-Audace Cerignola 0-0

Cosenza-Siracusa 1-0

Foggia-Picerno 1-2

Salernitana-Casarano 3-0

Classifica Serie C Girone C

Benevento 60 Catania 52* Salernitana 49 Cosenza 43 Casertana 43 Crotone 41 Audace Cerignola 39 Monopoli 37 Altamura 36 Casarano 33 Potenza 31 Sorrento 30 Atalanta U23 27 Latina 27 Cavese 27 Picerno 26 Trapani 25 (-15)* Foggia 22 Siracusa 22 Giugliano 21

*1 partita in meno

Prossimo turno Serie C girone C, 27ª giornata

Sabato 14 febbraio

Ore 14.30

Benevento-Latina

Casarano-Catania

Cavese-Salernitana

Cosenza-Audace Cerignola

Giugliano-Trapani

Monopoli-Sorrento

Ore 17.30

Foggia-Atalanta U23

Picerno-Crotone

Siracusa-Catania

Domenica 15 febbraio

Ore 20.30

Potenza-Altamura