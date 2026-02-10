Risultati Serie C: il Cosenza batte il Siracusa, pari Crotone. Come cambia la classifica

Tutti i risultati e la classifica aggiornata dopo la 26ª giornata del girone C di Serie C

Cosenza Siracusa
Foto Siracusa Calcio 1924

Si è concluso il turno infrasettimanale di Serie C. Il Benevento, dopo la cinquina a Trapani, prova la fuga, anche se il Catania – che insegue, ma che oggi ha pareggiato – ha una gara in meno. In zona playoff, bene il Cosenza, che dopo aver rallentato nelle ultime riesce a battere il Siracusa di misura, per 1-0. Pari Crotone a Caserta, nello scontro della zona spareggi-promozione. Di seguito tutti i risultati e la classifica.

Risultati Serie C girone C, 26ª giornata

Martedì 10 febbraio

Ore 18.00
Altamura-Latina 1-0
Cavese-Monopoli 1-0
Sorrento-Giugliano 1-0
Trapani-Benevento 0-5

Ore 20.30
Atalanta U23-Potenza 2-2
Casertana-Crotone 2-2
Catania-Audace Cerignola 0-0
Cosenza-Siracusa 1-0
Foggia-Picerno 1-2
Salernitana-Casarano 3-0

Classifica Serie C Girone C

  1. Benevento 60
  2. Catania 52*
  3. Salernitana 49
  4. Cosenza 43
  5. Casertana 43
  6. Crotone 41
  7. Audace Cerignola 39
  8. Monopoli 37
  9. Altamura 36
  10. Casarano 33
  11. Potenza 31
  12. Sorrento 30
  13. Atalanta U23 27
  14. Latina 27
  15. Cavese 27
  16. Picerno 26
  17. Trapani 25 (-15)*
  18. Foggia 22
  19. Siracusa 22
  20. Giugliano 21

*1 partita in meno

Prossimo turno Serie C girone C, 27ª giornata

Sabato 14 febbraio

Ore 14.30
Benevento-Latina
Casarano-Catania
Cavese-Salernitana
Cosenza-Audace Cerignola
Giugliano-Trapani
Monopoli-Sorrento

Ore 17.30
Foggia-Atalanta U23
Picerno-Crotone
Siracusa-Catania

Domenica 15 febbraio

Ore 20.30
Potenza-Altamura

