Risultati 15ª Giornata Serie A3: Domotek Volley a +2 su Castellana Grotte a 3 giornate dal termine | CLASSIFICA

I risultati della 15ª Giornata di Serie A3 e la nuova classifica del Girone Blu: Domotek e Castellana Grotte vincono, reggini a +2. Vittora al tie-break per Gioia del Colle che non può più raggiungere la Domotek a 3 giornate dal termine

Domotek Volley-Modica
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

La Domotek batte 1-3 Napoli, Castellana Grotte supera 0-3 Galatone. Distacchi invariati: reggini a +2 con 3 giornate di regular season rimaste. Questo il resoconto della 15ª Giornata di Serie A3 per quanto concerne il Girone Blu. Gioia del Colle vince al tie-break contro Terni e guadagna 2 punti andando a -10 dalla Domotek capolista, distanza che non può più ricucire in ottica primo posto e spareggio promozione diretto.

Risultati 15ª Giornata Serie A3 Girone Blu

Sabato 14 febbraio

Ore 18:00

Napoli-Domotek Volley RC 1-3
Campobasso-Lecce 0-3

Domenica 15 febbraio

Ore 16:00

Modica-Sabaudia 3-1
Galatone-Castellana Grotte 0-3

Ore 18:00

Terni-Gioia del Colle 2-3

Classifica Serie A3 Girone Blu

  1. Domotek Volley 39
  2. Castellana Grotte 37
  3. Gioia del Colle 29
  4. Lecce 25
  5. Modica 23
  6. Sabaudia 21
  7. Campobasso 21
  8. Galatone 12
  9. Terni 11
  10. Napoli 7

Calendario 16ª Giornata Serie A3

Sabato 21 febbraio

Ore 17:00

Sabaudia-Galatone

Ore 18:00

Domotek Volley RC-Terni

Domenica 22 febbraio

Ore 18:00

Modica-Gioia del Colle
Lecce-Napoli
Castellana Grotte-Campobasso

