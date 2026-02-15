Risultati 15ª Giornata Serie A3: Domotek Volley a +2 su Castellana Grotte a 3 giornate dal termine | CLASSIFICA

La Domotek batte 1-3 Napoli, Castellana Grotte supera 0-3 Galatone. Distacchi invariati: reggini a +2 con 3 giornate di regular season rimaste. Questo il resoconto della 15ª Giornata di Serie A3 per quanto concerne il Girone Blu. Gioia del Colle vince al tie-break contro Terni e guadagna 2 punti andando a -10 dalla Domotek capolista, distanza che non può più ricucire in ottica primo posto e spareggio promozione diretto.
Risultati 15ª Giornata Serie A3 Girone Blu
Sabato 14 febbraio
Ore 18:00
Napoli-Domotek Volley RC 1-3
Campobasso-Lecce 0-3
Domenica 15 febbraio
Ore 16:00
Modica-Sabaudia 3-1
Galatone-Castellana Grotte 0-3
Ore 18:00
Terni-Gioia del Colle 2-3
Classifica Serie A3 Girone Blu
- Domotek Volley 39
- Castellana Grotte 37
- Gioia del Colle 29
- Lecce 25
- Modica 23
- Sabaudia 21
- Campobasso 21
- Galatone 12
- Terni 11
- Napoli 7
Calendario 16ª Giornata Serie A3
Sabato 21 febbraio
Ore 17:00
Sabaudia-Galatone
Ore 18:00
Domotek Volley RC-Terni
Domenica 22 febbraio
Ore 18:00
Modica-Gioia del Colle
Lecce-Napoli
Castellana Grotte-Campobasso