“Rispetto Messina” su Basile: “ha dimostrato di non perseguire l’interesse generale”

“Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana e di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell’interesse del Comune”. Questo è “il giuramento”, che non è un passaggio formale ma un “atto solenne”, pronunciato dal Sindaco Basile al momento del suo insediamento. Così come fra le sue funzioni rientrano anche quelle relative alla “gestione dell’emergenza”, in quanto è il Sindaco che deve potenziare e coordinare il COC (Centro Operativo Comunale) per affrontare qualsiasi tipo di “criticità territoriale”. E nelle sue funzioni, attribuite con riferimento alle leggi sugli Enti Locali, va annoverato anche il potere di ordinanza, in quanto il Sindaco adotta ordinanze urgenti anche per “la sicurezza urbana” e “l’incolumità pubblica”. E’ quanto scrive in una nota il Gruppo di Iniziativa e Resistenza Civica “Rispetto Messina”.

“Responsabilità istituzionale”

“Ci chiediamo quindi, alla luce delle devastazioni subite, in maniera ricorrente, dal territorio cittadino e dai territori di molti Comuni della Provincia, a causa del ciclone Harry e delle altre pesanti perturbazioni e nubifragi verificatisi (e che verranno seguiti da altre perturbazioni previste), che hanno causato danni ingenti in molte zone della nostra città e non solo sui litorali ma anche nei villaggi collinari e nelle strade di collegamento, mettendo a rischio proprio quella che viene definita “incolumità pubblica”, quale sia il senso di “responsabilità istituzionale” e di vera attenzione per i propri concittadini del Sindaco Basile. Una domanda legittima, dato che Basile, perdurando nella sua (o di altri) decisione di dimettersi, dimostra, in un momento così grave, di non perseguire quell’interesse generale per cui ha giurato, ma altri tipi di interessi particolaristici legati alle strategie del movimento politico di cui è componente dell’Esecutivo”, evidenzia la nota.

“Ed è solo seguendo questa logica che, di fronte alla devastazione del territorio e alle paure vissute e testimoniate da tante e tanti messinesi, si possa pensare di organizzare, in maniera beffarda e offensiva, un incontro pre-elettorale all’insegna di cuoricini e coriandoli, dichiarando, insieme al suo suggeritore, che l’incontro di San Valentino vuole rappresentare una testimonianza del senso di appartenenza e di “responsabilità verso la Città”, conclude la nota.