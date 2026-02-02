Righi-Boccioni-Fermi, gli studenti presentano i progetti per Reggio Calabria in “La Comunità e la Città” | INFO

Gli studenti del Polo Tecnico Professionale “Righi-Boccioni-Fermi”, diretto dalla professoressa Anna Maria Cama, si mettono al servizio della collettività con progetti reali volti ad arricchire la città di Reggio Calabria e il territorio limitrofo. Saranno proprio i ragazzi a relazionare nel convegno “La Comunità e la Città”, che si terrà il prossimo 4 febbraio alle ore 9:30 presso l’Aula Magna dell’Istituto “Augusto Righi”.

“Sono ragazze e ragazzi straordinari”, ha dichiarato il Dirigente Anna Maria Cama, “giovani che possono già considerarsi professionisti, innamorati e appassionati di ciò che fanno. È proprio questo a renderli grandi”.

Si tratta di studentesse e studenti talentuosi che hanno sviluppato percorsi d’eccellenza all’interno di progetti curriculari ed extracurriculari, offrendo un contributo concreto al presente e al futuro del territorio. “Molti saranno i progetti presentati”, ha precisato il Dirigente Cama, “e tutti saranno al servizio della città. Esperienze di valore che arricchiscono gli studenti, la scuola e l’intera comunità”.

Nello specifico, i diversi indirizzi presenteranno i seguenti lavori:

Costruzione, Ambiente e Territorio (Geometra): Rilievi e progetti di Piazza Italia, del Castello Aragonese, del portale Vitrioli e di Piazza De Nava; progettazione di orti sociali e riqualificazione di beni confiscati alla mafia.

Trasporti e Logistica (Aeronautico): Progetti di infrastrutture e mobilità, progetto “We Build”, focus su porto ed aeroporto.

Ottico e Odontotecnico: Presentazione del progetto “Noi per voi”, un servizio solidale che consente a persone in stato di necessità di ottenere gratuitamente misurazioni della vista, lenti e apparecchi odontotecnici per bambini di famiglie in difficoltà.

Agrario: Progetto di gestione del verde presso il Seminario Arcivescovile della città.

Verranno altresì presentati i risultati di “Musicarte”, un’iniziativa di inclusione che sta riscuotendo grande successo attraverso mostre ed esposizioni itineranti.