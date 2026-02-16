Riccardo Cocciante torna con un nuovo singolo e porta “Notre Dame de Paris” a Reggio Calabria e Messina

Riccardo Cocciante pubblica il 20 febbraio, giorno del suo ottantesimo compleanno, il nuovo singolo Ho vent’anni con te (Sony Music Italy/Boventoon), che anticipa l’omonimo album in uscita il 13 marzo, a vent’anni dall’ultima pubblicazione. Ho vent’anni con te, scritta da Riccardo Cocciante in collaborazione con Luc Plamondon e Pasquale Panella, è un brano emblematico, quasi un testamento emotivo, in cui Cocciante guarda al futuro dal punto di vista di un traguardo importante come quello dei suoi ottant’anni.

È la voce di un uomo che, nonostante il tempo trascorso, continua a vivere la spensieratezza della giovinezza, che riaffiora grazie a un amore profondo e totalizzante, come condizione dell’anima. Ho vent’anni con te racconta le emozioni che resistono al tempo, celebrando la giovinezza interiore come dimensione eterna dell’anima e l’amore come rifugio. Dal 20 al 23 febbraio verrà proiettato in alcuni cinema “Il mio nome è Riccardo Cocciante“, il primo docufilm sulla sua vita, prodotto da Daimon Film in collaborazione con Rai Documentari, con la regia di Stefano Salvati.

Ripercorre la vita di Cocciante dalla nascita fino alla lavorazione dei progetti dell’ultimo anno. Per la prima volta le elaborazioni grafiche saranno integrate anche da contenuti generati dall’AI. A quasi 25 anni dalla prima messa in scena italiana dell’opera popolare moderna, Notre Dame de Paris partirà il 26 febbraio 2026 da Milano, attraversando le principali città italiane, tra cui Verona, Jesolo (VE), Eboli (SA), Pesaro, Reggio Calabria, Montichiari (BS), Lugano, Genova, Senigallia, Caserta, Ferrara, Lanciano, Sabaudia, Olbia, Palermo, Bergamo, Torre del Lago (LU), Messina, Napoli, Bari, Firenze, Conegliano (TV), Torino, Casalecchio di Reno (BO), Trieste, per poi concludersi il 6 gennaio 2027 a Roma.

La tournée di Notre Dame de Paris si intreccia con il suo tour da solista “Io…Riccardo Cocciante nel 2026”. Dal 20 giugno Cocciante tornerà dal vivo partendo dal Parco San Valentino di Pordenone, e proseguendo il 25 giugno in Piazza San Marco a Venezia, il 30 giugno al Teatro Greco di Siracusa, il 4 luglio all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei, il 14 luglio a Villa Erba di Cernobbio, il 20 luglio al Castello Carrarese di Este, il 26 luglio in Piazza Martiri a Teramo, l’1 agosto all’Anfiteatro Tharros di Cabras, il 23 agosto al Parco Archeologico di Egnazia a Fasano, il 29 agosto al Music City di Riccione, il 3 settembre all’Anfiteatro dell’anima di Cervere, il 9 settembre al Castello Visconteo Sforzesco di Vigevano, e concludersi il 12 settembre al Sferisterio di Macerata.