Renzi: “centrodestra diviso, la sinistra non litighi come al solito”

Renzi: "per la prima volta da anni la coalizione di destra si divide. Sbaglia chi sottovaluta il mondo più estremista che fa riferimento al generale Vannacci"

Matteo Renzi
Foto di Fabio Di Pietro / Ansa

“Per la prima volta da anni la coalizione di destra si divide. Sbaglia chi sottovaluta il mondo più estremista che fa riferimento al generale Vannacci. Quella è una fetta di Paese che ha votato Meloni e oggi è delusa perché Giorgia non garantisce la sicurezza e non abbassa le tasse”. Lo scrive sui social il leader di Italia Viva ed ex premier, Matteo Renzi.

“Se questo popolo di destra – che è lontanissimo da me ma che in Italia esiste ed è più forte di quanto sembri – trova una rappresentanza autonoma, la Meloni e Salvini perdono le Politiche. A condizione che la sinistra stavolta si faccia trovare unita e non litighi come al solito. In UK Starmer ha vinto grazie a Farage, non dimentichiamolo”, conclude Renzi.

Leggi altri articoli di Notizie dall'Italia