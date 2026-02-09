Rende ko a Monopoli: domenica partita vitale per la stagione

La Bim Bum Basket Rende inciampa a Monopoli e torna a casa con una sconfitta, maturata soprattutto nella parte centrale del match. A Monopoli finisce 90-67 per la ClimaWay Basket Monopoli, trascinata dalla voglia di riscatto, dal nuovo innesto Sirakov e dall’esordio in panchina di coach Savarese. I biancorossi pagano invece l’assenza di Cavalieri, un’assenza che si rivelerà determinante nell’economia della gara. L’avvio è incoraggiante: Rende gioca con coraggio, Diakhate è protagonista e i pugliesi faticano a contenere l’intensità degli ospiti.

Il primo quarto si chiude in equilibrio, con la sensazione che la partita possa restare aperta. Ma l’inerzia cambia bruscamente nel secondo periodo. Spatti accende la miccia per Monopoli, che piazza un parziale devastante e spezza l’armonia dei calabresi. All’intervallo lungo il tabellone dice 57-35, un margine che indirizza in modo quasi definitivo la sfida.

Nel terzo quarto i padroni di casa amministrano con lucidità, toccano anche il +30 e chiudono sul 77-49. Rende prova a reagire nell’ultimo periodo, rendendo meno amaro il passivo, ma senza riuscire a rimettere in discussione l’esito del match. Tra le note positive, la doppia cifra di Yeyap (12 punti e 10 rimbalzi) e la buona serata al tiro da tre, con sette triple complessive.

Adesso lo sguardo si sposta sul prossimo appuntamento, uno scontro diretto che vale una fetta importante di stagione: a Rende arriva la Tecnoeleva Adria Bari, reduce da una vittoria contro Messina.

Le parole di coach Carbone: “oggi giocavamo con una squadra molto forte, con giocatori di qualità e probabilmente di categoria superiore. Nonostante tutto, il primo quarto – venticinque pari – ce la siamo giocata. Poi ci siamo spenti, anche se nell’ultimo quarto abbiamo cercato di fare qualche punto in più. Non siamo riusciti a essere quelli dell’altra domenica. Ora massima attenzione alla prossima partita, un vero e proprio spareggio, perché giochiamo col Bari che ha vinto in casa con Messina.”

Tabellino Monopoli-Rende 90-67

Monopoli: Mastrianni 8, El Agbani 4, Savoldelli 7, Dincic 8, Spatti 19, Mastrototaro 1, Calisi 9, Zupan 14, Milosevic 14, Sirakoc 6. All. Savarese

Rende: Gagliardi, Usai 6, Diakhate 16, Cerchiaro, Tarozzi 2, Dovera 5, Boccasavia 17, Cagnacci 6, Schifeo 3, Yeyap 12. All. Carbone

Arbitri: De Carlo e Conforti

Note: parziali 25-25; 32-10; 20-14; 13-18