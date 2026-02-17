Regione Calabria: confermati i commissari Carbone, Battistini e Frittelli

La Giunta della Regione Calabria, nella seduta odierna, su proposta del presidente, Roberto Occhiuto, nelle more del completamento delle procedure per l’individuazione dei direttori generali, ha confermato i commissari straordinari Simona Carbone, all’Azienda ospedaliera universitaria Renato Dulbecco di Catanzaro, Antonio Battistini, all’Asp di Catanzaro, Tiziana Frittelli al Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria.

Su indicazione dell’assessore al Welfare, Pasqualina Straface, la Giunta ha, poi, deliberato la programmazione regionale per la promozione e la realizzazione di progetti e iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico, stabilendo di finanziare tre linee d’intervento.

Il ministro per le Disabilità, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, con decreto del 13 ottobre 2025, ha assegnato alla Regione Calabria la somma di 989.975 euro.

Nello specifico, con la delibera dell’assessore Straface, è stato deciso di destinare 329.991,00 euro per progetti finalizzati a percorsi di socializzazione (tempo libero, mostre, ecc.) con attività anche in ambiente esterno (gruppi di cammino, attività musicale, attività sportiva, ecc.); 329.991,00 per progetti di accompagnamento all’autonomia, esperienze di vita indipendente, anche in congiunzione con giornate di sollievo per i caregiver familiari; 329.993,00 euro per iniziative di carattere sociale finalizzate alla promozione del benessere e della qualità della vita delle persone con disturbo dello spettro autistico, anche congiunte a iniziative per il sollievo dei caregiver familiari.

Gli interventi saranno attuati attraverso il rafforzamento e l’implementazione di Centri polifunzionali dedicati, attivati nei distretti sociosanitari territorialmente competenti. I Centri saranno gestiti da enti del Terzo settore operanti in forma associata e dotati di comprovata esperienza nel campo dell’inclusione di giovani e adulti con disabilità e, in particolare, con disturbo dello spettro autistico, in raccordo con i servizi sanitari e sociali territoriali e in partenariato con i distretti sociosanitari.

Adottato anche l’atto di programmazione per la promozione della piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, puntando, in particolare, sulla realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione dei servizi di interpretariato in Lingua dei segni italiana (LIS), sul videointerpretariato a distanza e sull’impiego di tecnologie innovative per abbattere le barriere della comunicazione.

Il provvedimento si inserisce nell’ambito delle risorse assegnate alla Calabria, pari a 204.517 euro, con il Decreto del 26 settembre 2025 del ministero per le Disabilità, adottato di concerto con i ministeri dell’Economia, del lavoro e dell’Istruzione, all’interno del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità.

Con l’atto approvato oggi la Regione ha definito la ripartizione delle somme su tre linee di intervento: 80.000 euro per progetti finalizzati alla promozione della conoscenza e delle competenze nell’uso della Lingua dei segni italiani (Lis) e della Lingua dei segni italiana tattile (LIST); 80.000 euro per il potenziamento dei servizi di interpretariato per l’accesso ai servizi pubblici, compresi quelli di emergenza; 44.517 euro per soluzioni tecnologiche innovative orientate a migliorare l’accessibilità all’informazione e alla comunicazione. L’obiettivo è garantire l’accesso effettivo ai servizi, ridurre le barriere comunicative nei contesti amministrativi, sanitari e sociali e diffondere strumenti e modelli organizzativi replicabili sul territorio.

Per l’attuazione degli interventi la Regione Calabria procederà alla pubblicazione di uno specifico avviso pubblico finalizzato alla costituzione di un partenariato con gli Enti del Terzo settore, con cui avviare la co-progettazione operativa e la successiva gestione delle attività finanziate dal Fondo.

Infine, con due atti deliberativi dell’assessore regionale al Turismo, Giovanni Calabrese, è stato approvato il riconoscimento a Cammino di interesse regionale del Cammino di San Giacomo Maggiore in Calabria, individuando quale soggetto gestore l’associazione Pellegrini di Speranza sulla Via di San Giacomo in Calabria, e del Cammino del Normanno, con soggetto gestore l’Ente Parco naturale regionale della Serre.

È stato anche disposto, a cura del Dipartimento competente in materia di turismo, l’inserimento dei Cammini all’interno del Catasto dei Cammini regionali della Regione Calabria.