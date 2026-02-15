Regionali Sicilia, Magi (+Europa): “guardiamo con attenzione alla candidatura di La Vardera”

“La convention organizzata da Ismaele La Vardera a Palermo, che ha annunciato la sua disponibilità a candidarsi alla Presidenza della Regione, rappresenta un momento di confronto politico che +Europa osserva con attenzione. Seguiamo con interesse ciò che accade in Sicilia, dove la voce di Ismaele La Vardera, in un contesto regionale complesso e degradato, esprime la voglia di cambiamento”. Lo dichiara Riccardo Magi, segretario nazionale di +Europa. “Auspichiamo che si possa trovare una soluzione unitaria per il centrosinistra, raccogliendo tutte le forze attorno a una proposta politica chiara, europeista e riformista, capace di dare risposte concrete ai siciliani. +Europa in Sicilia, con Palmira Mancuso, resta impegnata nel promuovere un’agenda progressista e unitaria, pronta al dialogo”, rimarca Magi.

“Non bisogna avere paura di intraprendere percorsi nuovi, ascoltando anche le istanze di quella società civile che in questo momento storico si riconosce nel movimento di Ismaele La Vardera. Sfide come la gestione delle risorse europee, la legalità e lo sviluppo sostenibile – conclude Magi – siano la base di un dibattito programmatico necessario per il centrosinistra siciliano”.