Reggio Calabria, un Parroco scrive al Comune: “condizioni di pericolo in alcune strade, intervenire per risolvere le criticità”

Nei giorni scorsi Don Giovanni Gattuso, parroco della Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve (Prumo – Riparo – Cannavò), ha inviato una formale segnalazione al Comune di Reggio Calabria in merito alle condizioni della viabilità in alcune aree del territorio cittadino. La comunicazione, indirizzata al Sindaco, all’Assessore ai Lavori Pubblici e al Dirigente del Settore Viabilità e Manutenzione, intende richiamare l’attenzione sulle criticità riscontrate lungo la strada ex provinciale Spirito Santo – Cannavò, nel tratto in direzione Pavigliana–Vinco e nelle zone di Cannavò e Riparo.

In diversi punti il manto stradale appare fortemente deteriorato, con buche, avvallamenti e tratti compromessi. In alcune aree si registrano segnali di cedimento del piano viabile che, oltre a rendere difficoltosa la percorrenza, possono determinare situazioni di concreta pericolosità per automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni, soprattutto in presenza di condizioni meteorologiche avverse o nelle ore serali. Si segnala inoltre la presenza di specchi parabolici rotti o ormai inesistenti in corrispondenza di incroci e curve con visuale limitata, circostanza che aumenta il rischio di collisioni e rende ancora più delicata la percorrenza di alcuni tratti già caratterizzati da criticità strutturali.

Viene altresì evidenziata l’opportunità di valutare la collocazione o il ripristino di adeguata segnaletica verticale, con particolare riferimento ai cartelli indicanti i limiti di velocità e alla segnalazione della presenza di bambini e persone anziane, in considerazione della natura residenziale delle aree interessate e della presenza di luoghi di aggregazione e culto. Si richiama infine la necessità di interventi di manutenzione straordinaria e il ripristino o l’installazione di adeguati dispositivi di sicurezza a ritenuta passiva, in particolare in prossimità di ponti, scarpate e curve particolarmente esposte.

“La nostra non vuole essere una critica, ma un contributo responsabile e costruttivo – dichiara Don Giovanni Gattuso –. Come comunità viviamo quotidianamente queste strade e sentiamo il dovere di segnalare i punti che presentano condizioni di potenziale pericolo, nella piena fiducia verso le Istituzioni e con l’unico obiettivo di tutelare la sicurezza di tutti, soprattutto dei più fragili”. La segnalazione nasce dal desiderio di garantire maggiore sicurezza ai numerosi cittadini che quotidianamente percorrono tali arterie — famiglie, studenti, lavoratori, anziani e mezzi di soccorso — e si inserisce in uno spirito di collaborazione istituzionale e responsabilità civica.

L’auspicio è che, compatibilmente con le priorità e le programmazioni dell’Ente, possano essere valutati interventi di messa in sicurezza, ripristino della segnaletica e consolidamento dei tratti interessati da cedimenti, così da prevenire ulteriori criticità e rafforzare la tutela dell’incolumità pubblica. La Parrocchia conferma piena disponibilità al dialogo e al confronto costruttivo con l’Amministrazione comunale, nella convinzione che la collaborazione tra istituzioni e comunità locale rappresenti uno strumento fondamentale per il miglioramento della qualità della vita cittadina.