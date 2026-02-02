Reggio Calabria, tutto pronto per l’evento “Riforma della magistratura tra falsi miti e rischi reali”

Si terrà mercoledì 4 febbraio 2026, alle ore 16.00, nella Sala Perri del Palazzo Corrado Alvaro, in Piazza Italia, nel cuore di Reggio Calabria, l’incontro intitolato “La riforma della magistratura tra falsi miti e rischi reali”. L’iniziativa, promossa dalla Giunta esecutiva sezionale ANM di Reggio Calabria, nasce con “l’obiettivo di coinvolgere direttamente la cittadinanza e offrire uno spazio aperto, inclusivo e trasparente di confronto sui contenuti della riforma costituzionale, sulla quale a breve saremo chiamati a esprimerci con il voto referendario. L’intento dell’incontro è distinguere ciò che nel dibattito pubblico appartiene alla percezione, alle semplificazioni o ai luoghi comuni (“i falsi miti”), dagli effetti concreti che la riforma potrebbe produrre sulla giustizia e sull’assetto costituzionale (“i rischi reali”)” si legge in una nota.

“Dopo i saluti istituzionali della Presidente della Corte d’Appello Caterina Chiaravalloti, del Procuratore Generale Gerardo Dominijanni, della Presidente GES Antonella Stilo e della Segretaria GES Viviana Alessandra Piccione, interverranno il Prof. Giuseppe Campanelli, ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università di Pisa, e l’Avv. Franco Moretti, Presidente del Comitato nazionale “Avvocati per il NO”. Parteciperanno al dibattito, moderato dalla giornalista Elisa Barresi, Cesare Parodi, presidente dell’ANM, il Segretario Rocco Maruotti, i componenti della Giunta Esecutiva Centrale, Stefano Celli, Paola Cervo, Monica Mastrandrea, Sergio Rossetti, Chiara Salvatori, Giuseppe Tango e Giuseppe Amato del Comitato direttivo centrale ANM”.