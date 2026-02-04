Reggio Calabria, tutto pronto per la 4ª edizione del Premio “Lilia Gaeta”

E’ tutto pronto per la quarta edizione de “La memoria e l’impegno”, Premio in ricordo del Magistrato Lilia Gaeta, che si terrà venerdì 6 febbraio. Saranno premiati esponenti della magistratura, delle forze dell’ordine, della medicina, dell’associazionismo, del giornalismo e della società civile, i cui nominativi saranno resi noti il giorno della manifestazione. Premio alla memoria al compianto giornalista Pietro Bellantoni.

L’evento sarà il 6 febbraio 2026 alle ore 9.30, nella Sala Monteleone del Consiglio Regionale della Calabria, a Reggio Calabria. La manifestazione sarà dedicata al ricordo e all’impegno civile, con un focus su oncologia, prevenzione e ricerca. Dopo i saluti istituzionali, è previsto un tavolo tecnico su questi temi con gli interventi di Gianfranco Filippelli e Vincenzo Adamo, coordinatori delle Reti oncologiche calabrese e siciliana. Spazio anche all’oncoematologia pediatrica con l’intervento di Franco Locatelli, direttore dell’UOC di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma ed ex presidente dell’Istituto Superiore di Sanità.

Le conclusioni saranno affidate a Luciano Gerardis, mentre la giornata sarà moderata da Anna Maria Stanganelli. Previsti anche intermezzi musicali a cura dell’Orchestra del Liceo Musicale “T. Gulli” di Reggio Calabria. Di seguito la locandina con tutti gli ospiti.