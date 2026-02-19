Reggio Calabria, tutto pronto per I‘assemblea dei soci dell’Avis comunale OdV

Tutto pronto per l’assemblea dei soci dell’Avis comunale OdV di Reggio Calabria, sezione “Evelina Plutino Giuffrè”, che si riuniranno presso il GH Excelsior, domenica 22 febbraio alle ore 9. Alla presidente Myriam Calipari, dopo gli adempimenti di rito relativi alla verifica dei poteri, il compito di aprire i lavori con la sua relazione avente ad oggetto il bilancio delle attività svolte nel 2025, le linee di indirizzo e le direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l’espansione dell’Associazione proposte dal Consiglio Direttivo e i progetti in cantiere per il 2026. Relazioneranno anche la responsabile dell’Udr di Reggio, Enrica Pacchiano, l’amministratore Antonio Perla e l’Organo di Controllo Santina Inserra. Tra i principali punti all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio consuntivo 2025, la ratifica del bilancio preventivo 2026 e la nomina dei delegati alle prossime assemblee (provinciale, regionale e nazionale) in rappresentanza dei donatori dell’Avis comunale OdV reggina.

“Il valore etico della donazione”

Al termine dei lavori assembleari, come ogni anno, l’Avis comunale reggina propone ai soci un momento di riflessione e approfondimento sui temi legati alla donazione di sangue. Alle ore 11 sempre presso il GH Excelsior, avrà così luogo il convegno dal titolo “Il valore etico della donazione”. Relatore sarà Enzo Romeo, giornalista vaticanista del Tg2-Rai, già responsabile della redazione Esteri dal 2002 al 2014. Il convegno sarà introdotto da Myriam Calipari e Mimmo Nisticò, rispettivamente presidente e vicepresidente vicario dell’Avis comunale OdV Reggio Calabria.