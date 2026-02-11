Reggio Calabria, tornano i campi “E!State Liberi”: l’estate responsabile di Libera sui beni confiscati alle mafie

I Campi di E!State Liberi! rappresentano un’opportunità concreta per contribuire attivamente al cambiamento, grazie a un’esperienza immersiva all’interno di realtà impegnate nella solidarietà, nella cittadinanza attiva e nel protagonismo collettivo, nel segno della lotta a mafie e corruzione. I campi si svolgeranno in 15 regioni e 75 località, con la disponibilità di oltre 3.500 posti che vedranno vivere il nostro impegno, il nostro desiderio di costruire, insieme, un paese migliore e di ricucire a doppio filo il suo straordinario senso di comunità.

Da giugno ad ottobre sarà possibile partecipare a più di 130 esperienze in tutta Italia dedicate alla partecipazione di minorenni, maggiorenni, gruppi organizzati (scout, scuole, associazioni, ecc.), gruppi aziendali e gruppi internazionali. Lo faremo, insieme ai tanti animatori, volontari, cooperative sociali, associazioni, familiari delle vittime innocenti delle mafie, giornalisti, magistrati e Istituzioni.

Anche la Calabria sarà protagonista nell’estate 2026 con 27 campi di Impegno e Formazione, che si svolgeranno a Polistena, Crotone, Isola Di Capo Rizzuto, Camini, Gioiosa Ionica, Lamezia Terme, San Ferdinando e Villa S.Giovanni, che accoglieranno complessivamente circa 500 partecipanti provenienti da tutta Italia.

I Campi E!State Liberi, come ogni anno, accompagneranno i partecipanti nell’approfondimento di alcuni temi centrali per l’impegno di Libera nella rigenerazione dei territori: il caporalato, il disarmo, la corruzione, la giustizia ambientale e sociale, il mutualismo sociale, le vecchie e le nuove Resistenze e l’antifascismo.

La durata di ogni campo va da 6 a 7 giorni e la maggior parte si svolge su beni confiscati gestiti da cooperative sociali e associazioni.

A Polistena i partecipanti saranno ospitati presso la struttura ricettiva del Centro Padre Pino Puglisi e svolgeranno servizio sui terreni confiscati gestiti dalla cooperativa sociale Valle del Marro dislocati tra i comuni di Taurianova, Gioia Tauro, Oppido Mamertina, Rosarno e San Procopio.

Rimanendo nel territorio della Piana di Gioia Tauro, a San Ferdinando si svolgerà un campo in collaborazione con la Cooperativa Della Terra Contadinanza Necessaria, impegnata nella gestione di terreni confiscati. Obiettivo del campo sarà quello di ripristinare e rendere fruibile dei campetti di calcetto confiscati di via Provinciale nel centro urbano di San Ferdinando.

A Lamezia Terme, dal 15 al 22 giugno, in collaborazione con la Fondazione Trame, i partecipanti saranno protagonisti di un’esperienza di impegno civile e formazione nell’ambito del “Festival dei libri contro le mafie”, giunto alla 14° edizione.

Sul versante Ionico della nostra regione, altrettanti appuntamenti ormai consolidati da anni. A partire da Marina di Gioiosa Ionica con l’associazione Don Milani, dove le attività si svolgeranno su due beni confiscati, uno sito in località Varano/Giardinazzo a Gioiosa Ionica (RC), costituito da un appartamento con adiacente terreno/giardino e l’altro un ex lido balneare situato sul lungomare di Marina di Gioiosa Ionica in località Romanò. I partecipanti in quella settimana avranno la possibilità di partecipare anche ad una suggestiva e coinvolgente giornata in Aspromonte sui “Sentieri della Memoria”, un cammino che si svolge ogni anno il 22 luglio per ricordare Lollò Cartisano e tante altre vittime innocenti di mafia calabresi.

Sempre nella Locride i campi si svolgeranno anche a Camini, modello di accoglienza e integrazione, dove il campo si svolge nel borgo rivitalizzato da Eurocoop, che dal 2011 ospita migranti e richiedenti asilo, creando convivenza interculturale e nuova vitalità al territorio. I partecipanti vivranno un’esperienza immersiva per conoscere le dinamiche dell’accoglienza, prenderanno parte ai laboratori artigianali che hanno ridato vita al paese e dialogheranno con operatori e beneficiari che ogni giorno costruiscono una comunità aperta e solidale.

A Crotone si svolgeranno i campi tematici “Radici di legalità”, gestiti dall’associazione Volontari di Strada, dal coordinamento provinciale di Libera Crotone e dalla cooperativa sociale Kroton Community. Obiettivo del campo quello di supportare varie attività che offrono servizi ai bisognosi della città quali il Camper della Speranza, l’emporio solidale “I Cinque Pani” e la mensa di Padre Pio.

A Isola Di Capo Rizzuto i partecipanti saranno ospitati dalla cooperativa sociale Terre Joniche Libera Terra che gestisce terreni confiscati e varie strutture recettive. Obiettivo del campo quello di supportare i soci della cooperativa nella manutenzione e realizzazione di allestimenti presso il Parco della Cepa, una fattoria didattica realizzata su una parte dei terreni confiscati.

Infine a Villa San Giovanni il campo si svolge presso le strutture gestite dalla cooperativa sociale Rose Blu tra cui anche un fabbricato confiscato destinato a divenire un centro residenziale per disabili.

I partecipanti avranno modo di collaborare con gli operatori della cooperativa nella gestione delle attività presso il centro diurno per adulti disabili e la Comunità Dopo di noi nel bene confiscato.

Protagonisti dell’impegno civile dei campi di Libera non sono solo i giovani ma anche signori e signore più avanti con l’età del Sindacato Pensionati Italiani della CGIL che da tutta Italia si mobilitano per portare il loro contributo esperienziale nella gestione degli aspetti logistici e organizzativi, e per i contenuti formativi relativi ai temi della lotta per i diritti dei lavoratori.

Oltre ai tanti e tante giovani che raggiungeranno la Calabria, il campo sarà anche l’occasione per molti di intraprendere un viaggio e scoprire altri luoghi ed esperienze, approfittando delle numerose proposte di Libera in tutta Italia.

Iscriversi è semplice: vai sul sito di LIBERA www.libera.it alla pagina dedicata a E!State Liberi! dove è possibile consultare l’intera offerta dei campi e prenotare la propria esperienza d’impego in base alle disponibilità indicate nella scheda di ogni singolo campo.

Per maggiori informazioni chiama i numeri: 06.69770342-45-47 o scrivi una e-mail a: estateliberi@libera.it.