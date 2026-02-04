Reggio Calabria, tamponamento a catena sull’A2: coinvolto anche un magistrato

Un grave tamponamento a catena che ha coinvolto almeno sei veicoli si è verificato questa mattina sull’autostrada A2 a Reggio Calabria e precisamente nei pressi dello svincolo di Campo Calabro provocando pesanti ripercussioni sulla viabilità. Tra le persone rimaste coinvolte anche un magistrato della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, che ha riportato alcune contusioni ed è stato trasportato in via precauzionale al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi.

Sul posto sono intervenute ambulanze del 118, vigili del fuoco e Forze dell’Ordine. I soccorritori hanno inizialmente incontrato difficoltà nel raggiungere l’area dell’incidente a causa delle auto incolonnate, riuscendo ad accedere solo dopo la liberazione della carreggiata.

Il tratto autostradale è rimasto per diversi minuti bloccato, con lunghe code e numerosi mezzi pesanti fermi in coda, aggravando ulteriormente la situazione del traffico.