Reggio Calabria, stoccata del CentroDestra alla Maggioranza: “le uniche carnevalate sono le vostre, parlate come se foste già all’Opposizione”

A Reggio Calabria è già campagna elettorale, anche se ancora mancano i candidati a Sindaco principali. Si infiamma la sfida sul piano politico, come prevedibile, dopo il manifesto presentato da Cannizzaro sabato mattina. Reazione assurda quella di ieri della Maggioranza comunale, che ha suscitato – circa 24 ore dopo – la risposta del CentroDestra unito. Così come scritto su StrettoWeb, gli esponenti di Palazzo San Giorgio parlano già come se fossero all’Opposizione. “È un mix tra risate e ribrezzo ciò che suscita la nota del Centrosinistra, “padrone” di Palazzo San Giorgio da oltre undici anni e campione indiscusso di immobilismo, che oggi tenta goffamente di fare sarcasmo sui 10 punti del manifesto di Forza Italia presentati sabato dal Segretario regionale Francesco Cannizzaro” si legge nella nota.

“Se loro in oltre un decennio avessero prodotto anche solo l’1% di quanto ha realizzato in meno anni Cannizzaro da parlamentare, forse avrebbero titolo per parlare. Ma dopo anni di fuffa e fallimenti e scelte molto discutibili, l’unica posizione dignitosa sarebbe il silenzio. Del resto, sappiamo bene che la coerenza non è mai stata una caratteristica dei sinistroidi. La verità è che speravano nelle divisioni e invece abbiamo colto nel segno: il Centrodestra unito fa paura, perché non vive di slogan e temi avulsi dal nostro territorio, ma di risultati concreti e contenuti. Parole che per loro restano sconosciute” si legge ancora.

“E fa tenerezza sentir parlare di morale chi, da sempre, ha dimostrato di volerne fare a meno nella gestione della cosa pubblica. È l’ennesima dimostrazione che non abbiano temi su cui discutere. Non hanno mai fatto una proposta seria, figuriamoci ora che sono già con le valigie in mano: sono talmente consapevoli della sconfitta imminente che stanno già parlando come se fossero all’opposizione. A questo punto attendiamo con ansia i loro programmi lungimiranti, che dovranno camminare sulle zampe dell’agnello sacrificale prescelto. Anche perché è evidente che la farsa delle primarie sia architettata per far fuori Canale e i suoi dischi volanti“.

I firmatari: Federico Milia, Antonino Maiolino, Roberto Vizzari, Antonino Zimbalatti, Saverio Anghelone, Massimo Ripepi, Antonino Caridi, Armando Neri, Giuseppe de Biasi, Demetrio Marino e Guido Rulli.