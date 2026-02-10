Reggio Calabria, stage di Balli Sardi con Gianni Mereu | INFO

Lo Stretto che Balla.. Balli Sardi. Stage a cura di Gianni Mereu presso la Stazione FS RC S. Caterina. Evento di livello Nazionale che vedrà la partecipazione di comitive provenienti da ogni territorio per lo stage organizzato dalla direttrice dello Stretto che Balla Agata Scopelliti alla Stazione FS di RC S. Caterina. La danza tradizionale in Sardegna è sicuramente uno degli aspetti della cultura popolare attualmente tra i più praticati, soprattutto nelle zone interne dell’isola.

È un ricco e variegato panorama di forme coreutiche, strutture musicali e contesti di esecuzione che si differenzia in relazione alla zona di origine.

Partendo dalla storia delle sue origini e la sua evoluzione nel tempo, ci si soffermerà sull’analisi coreutica di alcuni balli dell’isola toccando vari aspetti della musica, degli strumenti usati per accompagnarlo, considerandone anche la diffusione nel territorio. Sarà un viaggio attraverso i balli dell’intera isola, dalla campidanese al dillu, dal passo torrau al ballu s’esse ed altri ancora.

Il repertorio dei balli è accessibile sia a coloro che non hanno alcuna conoscenza delle danze sarde sia a chi intenda approfondirle.

Appuntamenti: sabato 28 febbraio 2026 dalle 15:30 alle 19:30 e domenica 1 marzo 2026 dalle 10:00 alle 13:00.

La prenotazione allo stage è obbligatoria, da inviare con un messaggio a: pagina Facebook Lo Stretto che Balla o inviando un-email a: lostrettocheballa@gmail.com.