Reggio Calabria, spettacolare avvistamento a Bocale sugli scogli

Un suggestivo avvistamento nel pomeriggio di oggi arriva da Bocale, litorale sud di Reggio Calabria. A segnalarlo alla redazione di StrettoWeb è il lettore Antonino Caserta, che racconta di aver notato un esemplare di cormorano posato su un masso nel mare di Bocale. L’animale, come si vede nella foto allegata all’articolo, sostava immobile sugli scogli a pochi metri dalla riva, affacciato sullo specchio d’acqua. Una presenza che non è insolita lungo le coste dello Stretto, ma che riesce sempre a catturare l’attenzione di residenti e passanti.

La particolarità del cormorano

Il cormorano è un uccello acquatico marino, dal piumaggio generalmente scuro, noto per la sua abilità nella pesca. Si nutre prevalentemente di pesci che cattura immergendosi sott’acqua anche per diversi metri di profondità. Dopo le immersioni è facile vederlo fermo sugli scogli o su pali e moli con le ali aperte, una postura tipica che gli consente di asciugare le penne.

Specie diffusa lungo le coste italiane, laghi e fiumi, il cormorano è ormai presenza abituale anche lungo il litorale reggino, dove trova un habitat ideale e abbondanza di cibo. Ringraziamo il lettore Antonino Caserta per la segnalazione e per aver condiviso con noi questo scorcio di natura dal mare di Bocale.