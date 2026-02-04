Reggio Calabria: servizi socio-educativi nell’ex scuola primaria di Bocale, ok in Giunta all’atto di indirizzo per un nuovo bando

La Giunta comunale di Reggio Calabria ha approvato l’atto di indirizzo per l’utilizzo dei locali dell’ex scuola primaria di Bocale I destinando l’immobile ad attività socio-educative, in particolare per interventi rivolti ai minori e famiglie appartenenti al territorio per la valorizzazione dell’area periferica in oggetto attraverso servizi orientati al contrasto della povertà educativa. Con il provvedimento viene avviata, in concomitanza con la conclusione delle attività del progetto “Giochiamo insieme” di cui era soggetto responsabile il Consorzio “Macramé”, una procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione di un Ente del Terzo Settore per la gestione di un servizio territoriale finalizzato all’attivazione di un’offerta educativa che intercetti i reali bisogni delle famiglie. La delibera approvata dalla Giunta prevede anche di garantire l’utilizzo dei locali in questione all’Istituto comprensivo competente nel territorio per la realizzazione di interventi all’uopo individuati.

Le spiegazioni di Nucera

“L’Amministrazione comunale ha dato pieno supporto al progetto messo in campo dal Consorzio “Macramè” – ha commentato l’assessora comunale al Welfare, Lucia Nucera – che si è tradotto in un’esperienza innovativa durata tre anni e ha avuto ricadute positive in termini di sostegno ai processi di crescita dei bambini in un’area periferica della città caratterizzata da carenze di servizi socio-educativi per l’infanzia. Lo “Spazio gioco” è diventato un punto di riferimento per la comunità e, per questo, abbiamo ritenuto di dare continuità alla destinazione dell’immobile per servizi socio-educativi rivolti ai minori. Si tratta di una decisione scaturita dall’ascolto delle esigenze del territorio e in questo senso – ha concluso Nucera – daremo continuità al percorso avviato con l’Amministrazione Falcomatà investendo con lo stesso metodo partecipativo sull’implementazione di servizi destinati anche alle comunità degli altri quartieri della città”.