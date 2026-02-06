Reggio Calabria senz’acqua per otto ore: sabato 7 febbraio possibili rubinetti a secco per blackout elettrico

SORICAL informa i cittadini di Reggio Calabria che “a causa di una interruzione programmata di energia elettrica da parte di e-distribuzione, sabato 7 febbraio 2026, dalle ore 09:00 alle ore 17:00, potrebbero verificarsi riduzioni di pressione e/o temporanee mancanze d’acqua nel Comune di Reggio Calabria. L’assenza di energia elettrica potrà comportare il fermo di alcuni impianti di sollevamento idrico.
Vie potenzialmente interessate dai disservizi idrici:
• Via Carrubara Pellaro
• Via Giunta Pellaro
• Via Macellari Superiore
• Via Carnevale Trape
• Via Macellari Inferiore
• Via Lamonica
• Via Filici
(e relative traverse e civici indicati nell’avviso e-distribuzione)
Il servizio idrico sarà progressivamente ripristinato al termine dei lavori e con il ritorno dell’energia elettrica. Si invita la cittadinanza a limitare i consumi idrici nella fascia oraria indicata. SORICAL si scusa per i disagi”.