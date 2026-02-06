Reggio Calabria senz’acqua per otto ore: sabato 7 febbraio possibili rubinetti a secco per blackout elettrico

SORICAL avvisa i cittadini che "dalle 9 alle 17 ci saranno cali di pressione o mancanze d’acqua in alcune zone per lavori di e-distribuzione"

rubinetti a secco
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

SORICAL informa i cittadini di Reggio Calabria che “a causa di una interruzione programmata di energia elettrica da parte di e-distribuzione, sabato 7 febbraio 2026, dalle ore 09:00 alle ore 17:00, potrebbero verificarsi riduzioni di pressione e/o temporanee mancanze d’acqua nel Comune di Reggio Calabria. L’assenza di energia elettrica potrà comportare il fermo di alcuni impianti di sollevamento idrico.

Vie potenzialmente interessate dai disservizi idrici:

• Via Carrubara Pellaro
• Via Giunta Pellaro
• Via Macellari Superiore
• Via Carnevale Trape
• Via Macellari Inferiore
• Via Lamonica
• Via Filici
(e relative traverse e civici indicati nell’avviso e-distribuzione)

Il servizio idrico sarà progressivamente ripristinato al termine dei lavori e con il ritorno dell’energia elettrica. Si invita la cittadinanza a limitare i  consumi idrici nella fascia oraria indicata. SORICAL si scusa per i disagi”.

Leggi altri articoli di Reggio Calabria