Reggio Calabria, riqualificazione ex Fiera Agrumaria di Pentimele: l’Automobile Club sollecita una visione strategica per la città

In merito al dibattito in corso sulla riqualificazione dell’area dell’ex Fiera Agrumaria di Pentimele, il Presidente dell’Automobile Club di Reggio Calabria, Giuseppe Martorano, interviene per sottolineare la necessità che ogni progetto sia realmente funzionale alle esigenze della città e inserito in una visione strategica di sviluppo. “La riqualificazione di Pentimele rappresenta un’occasione storica per Reggio Calabria – dichiara Martorano – e deve essere affrontata con una prospettiva ampia e lungimirante, capace di coniugare sviluppo economico, mobilità e servizi efficienti“.

“Nel dibattito pubblico è emersa la proposta di realizzare un polo congressuale, soluzione che potrebbe contribuire ad attrarre eventi e flussi turistici qualificati, generando ricadute positive per l’economia locale. Tuttavia, secondo l’Automobile Club, è fondamentale che l’intervento tenga conto anche delle esigenze infrastrutturali e logistiche della città”.

In particolare, l’AC Reggio Calabria evidenzia “la necessità di prevedere nell’area spazi adeguati per la sosta e il parcheggio di grandi pullman e autobus turistici, attualmente carenti in prossimità del centro cittadino. La posizione strategica di Pentimele, alle porte della città, si presta infatti a diventare un hub funzionale per l’accoglienza dei flussi turistici organizzati, contribuendo a migliorare la viabilità urbana e la qualità dell’accoglienza“.

“Dotare Reggio di un’area strutturata per i bus turistici – prosegue Martorano – significherebbe rispondere a un’esigenza concreta e allo stesso tempo sostenere una visione moderna di città, capace di organizzare i flussi senza congestionare il centro urbano“.

L’Automobile Club richiama inoltre “l’importanza di integrare qualsiasi progetto con adeguati collegamenti viari e con il sistema del trasporto pubblico, affinché la riqualificazione non sia un intervento isolato ma parte di una strategia complessiva di crescita e sviluppo sostenibile“.

“Pentimele – conclude il Presidente Martorano – può e deve diventare uno spazio pensato per il futuro di Reggio Calabria: un’area funzionale, strategica e capace di generare opportunità. È il momento di scegliere con responsabilità e visione“.

L’Automobile Club di Reggio Calabria “conferma la propria disponibilità al confronto istituzionale per contribuire, con competenza e spirito costruttivo, alla definizione di un progetto realmente utile alla città“.