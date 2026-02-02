Reggio Calabria, rinnovato il direttivo del gruppo civico “Noi siamo Arghillà”: la battaglia per i diritti continua

“Dalla sua nascita ad oggi, il Gruppo Civico NOI SIAMO ARGHILLÀ – La Rinascita ha rappresentato una voce libera, determinata e costante nella difesa dei diritti dei cittadini di Arghillà, rompendo un silenzio stagnante che per anni aveva avvolto il quartiere e le sue criticità.” – ha esordito così la riconfermata Presidente del Gruppo Civico, Patrizia D’Aguì, a margine dell’assemblea che ha visto il rinnovo del Direttivo dell’associazione.

“In questi anni il gruppo civico ha portato avanti battaglie fondamentali sul diritto all’acqua, sull’emergenza rifiuti, sull’abbandono istituzionale, sulle condizioni igienico-sanitarie, sulla mancanza di servizi essenziali e sulla dignità abitativa.” – ha proseguito la D’Aguì – “Battaglie condotte con proteste pubbliche, assemblee, dirette social, segnalazioni formali, audizioni nelle commissioni comunali e un lavoro quotidiano di ascolto e accompagnamento dei residenti. Nulla di tutto questo sarebbe stato possibile senza il coraggio, la determinazione e la partecipazione attiva di tanti cittadini che hanno scelto di metterci la faccia, il tempo e spesso anche il proprio equilibrio personale per il bene comune del quartiere.”

“In ogni caso, al di là dei pochi e singoli interventi spot messi in campo dall’amministrazione comunale, il risultato più importante ottenuto è stato riportare Arghillà al centro del dibattito pubblico, locale e nazionale. Un quartiere che prima viveva nell’invisibilità totale, oggi è diventato tema di discussione politica e mediatica, con attenzione da parte del Parlamento, del Governo, dei media nazionali e delle principali emittenti televisive.” – ha ricordato Patrizia D’Aguì – “Un cambio di passo che ha visto anche l’interesse e l’intervento del Parlamento tramite l’on. Francesco Cannizzaro e del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, oltre alla presenza costante delle televisioni nazionali che hanno acceso i riflettori su Arghillà come mai era accaduto prima”.

“Ieri mattina si è svolta l’assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche sociali, un momento importante non solo dal punto di vista organizzativo, ma soprattutto politico e civico. Un’occasione di confronto sincero su quanto fatto e su ciò che resta ancora da fare.” – ha raccontato la Presidente – “È stato anche un momento di forte riconoscimento collettivo del lavoro svolto da tanti soci che, in questi due anni, hanno dimostrato con i fatti cosa significa impegno civico: presenza costante sul territorio, ascolto delle famiglie, azioni concrete e assunzione di responsabilità.”

“Nel corso dell’assemblea sono state rinnovate le cariche del gruppo civico, riconoscendo proprio questo impegno quotidiano e spesso silenzioso. L’assemblea ha deliberato la riconferma della sottoscritta Patrizia D’Aguì alla Presidenza, di Filippo Gangemi alla Vicepresidenza e l’ingresso di nuove figure nel Direttivo, tra cui Ivan Russo nel ruolo di Segretario–Tesoriere, oltre a Massimo Sconti, Graziella Leonardo e Maria Carmela Zoccali. Donne e uomini che hanno scelto di mettersi al servizio della comunità, con spirito di sacrificio, competenza e profondo senso di responsabilità verso Arghillà.”

“Durante l’assemblea si è discusso anche degli obiettivi futuri, che restano chiari e non negoziabili: continuare a lottare per il diritto alla casa, per servizi essenziali dignitosi, per politiche ambientali strutturali, per inclusione sociale, sicurezza, manutenzione ordinaria e straordinaria, e soprattutto per restituire voce, rispetto e dignità a un quartiere che per troppo tempo è stato trattato come periferia umana prima ancora che urbana.”

“Desidero rivolgere un ringraziamento profondo a tutti i cittadini, ai soci storici e a coloro che hanno deciso di entrare oggi nell’associazione: il loro impegno rappresenta la vera forza di NOI SIAMO ARGHILLÀ – La Rinascita. Senza questa partecipazione corale, nulla di quanto ottenuto sarebbe stato possibile.NOI SIAMO ARGHILLÀ – La Rinascita continuerà a essere una presenza scomoda ma necessaria, autonoma e determinata, perché Arghillà non torni mai più nel silenzio da cui è stata strappata con fatica, coraggio e impegno quotidiano.” – ha concluso Patrizia D’Aguì.