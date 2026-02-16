“Reggio Calabria respira con noi”: all’Istituto Maria Ausiliatrice, l’evento per difendere le bellezze della città | INFO

“Reggio Calabria respira con noi: difendiamo insieme la sua bellezza, un gesto alla volta“. È questo il titolo dell’iniziativa in programma venerdì 20 febbraio alle ore 10:00 presso l’Istituto Maria Ausiliatrice di Reggio Calabria, un appuntamento dedicato alla tutela dell’ambiente e alla promozione di una cultura della responsabilità condivisa. L’incontro nasce con l’obiettivo di sensibilizzare studenti, istituzioni e cittadinanza sull’importanza di piccoli gesti quotidiani capaci di generare un cambiamento concreto nella cura del territorio. Un momento di confronto che mette al centro il valore dell’educazione ambientale come strumento di cittadinanza attiva.

Ad aprire i lavori saranno i saluti di S.E. Monsignor Fortunato Morrone, Arcivescovo di Reggio Calabria-Bova, e del Sindaco della Città di Reggio Calabria, Domenico Battaglia. Seguiranno gli interventi del referente di Ecologia Oggi, dell’Assessore all’Ambiente del Comune di Reggio Calabria, Filippo Burrone, e di Romina Palamara, presidente dell’Associazione culturale “Terra Mia”. A moderare l’incontro sarà Francesco Nucara, collaboratore sindacale SNALV e consulente giuridico RC.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per rafforzare il dialogo tra scuola, istituzioni e realtà associative del territorio, nella convinzione che la difesa dell’ambiente passi attraverso la formazione delle nuove generazioni e la costruzione di una coscienza collettiva orientata alla sostenibilità.