Reggio Calabria: pronto un incontro in occasione della ricorrenza di Sant’Apollonia, protettrice degli odontoiatri e odontotecnici

Domani, lunedì 9 febbraio, in occasione della ricorrenza di Sant’Apollonia, protettrice degli odontotecnici, odontoiatri ed igienisti dentali, si terrà un importante incontro formativo e culturale presso l’Aula Magna del Polo Tecnico Professionale “Righi-Boccioni-Fermi”, sede del “Fermi” (Via Laboccetta). Gli studenti dell’indirizzo odontotecnico della scuola potranno arricchirsi di nuovi contenuti che verranno trasmessi nel corso della conferenza che tratterà l’evoluzione della professione tra tradizione e nuove frontiere digitali. L’iniziativa, fortemente voluta dalla Dirigente del Polo Tecnico Professionale “Righi Boccioni Fermi”, Prof.ssa Anna Maria Cama, mira a consolidare un ponte diretto tra il mondo della formazione scolastica e quello professionale.

Il programma dell’evento

I lavori si apriranno alle ore 9.30 con i saluti istituzionali della Dirigente Cama, seguiti dagli interventi del Dott. Filippo Frattima (Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Reggio Calabria) e del Dott. Teodoro Vadalà (Presidente Commissione Odontoiatri RC). È previsto inoltre un contributo in collegamento web del Dott. Giampiero Gagliardi, Segretario Nazionale Federodontotecnica. Il cuore tecnico dell’incontro vedrà la partecipazione di esperti del settore che approfondiranno il passaggio epocale dall’analogico al digitale:

Sarà la Prof.ssa Antonella Micalizzi, odontoiatra e docente di Gnatologia presso il Polo ad introdurre il valore scientifico della giornata. Successivamente seguirà il Dott. Natale Orlando (Presidente Provinciale ANDI) che presenterà la relazione “Il Team Odontoiatrico 2.0: Sinergia, Digitale e Umana nella Professione del Futuro”, sottolineando come la tecnologia debba integrarsi con il valore imprescindibile del rapporto umano. Il Dott. Giuseppe Sgrò, invece, focalizzerà il suo contributo sull’evoluzione tecnica con l’intervento “La protesi totale mobile: dall’analogico al digitale”. L’incontro si concluderà con un dibattito tra relatori e studenti, futuri odontotecnici, per approfondire le sfide di una professione in continua metamorfosi. Le conclusioni saranno affidate al Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Maria Cama.