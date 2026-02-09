Reggio Calabria, programma di eventi culturali fino a giugno: l’annuncio

Si è riunito a Palazzo San Giorgio il tavolo della rete museale cittadina “Cultura in Comune”, un momento di confronto e programmazione che coinvolge i principali siti museali della città di Reggio Calabria. L’incontro è stato presieduto dal consigliere comunale con delega al Turismo, Giovanni Latella. A portare il saluto istituzionale è intervenuto il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, che ha augurato buon lavoro ai partecipanti, sottolineando l’importanza delle sinergie avviate tra le diverse realtà culturali del territorio.

Al tavolo ha preso parte anche l’amministratore unico di Atam, Giuseppe Basile, in considerazione del ruolo strategico dell’azienda nella gestione dell’infopoint turistico cittadino. L’infopoint è destinato a diventare un punto di riferimento fondamentale per i visitatori, sia per l’accoglienza sia per la promozione dell’offerta culturale e degli eventi organizzati in città.

Come chiarito dal consigliere Latella: “il tavolo si conferma uno strumento di coordinamento stabile e partecipato per la valorizzazione del nostro ricco patrimonio culturale attraverso una visione comune e una collaborazione costante tra istituzioni, musei e operatori del settore. Durante l’incontro sono state presentate alcune proposte da parte dei siti culturali aderenti alla rete. Il confronto ha permesso di avviare una programmazione condivisa delle attività e degli eventi che si svolgeranno nei prossimi mesi, con un calendario che guarda al periodo da qui al mese di giugno”.