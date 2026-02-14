Reggio Calabria, presentato il libro “I racconti della cordigliera reggina”

Si è svolta a Reggio Calabria, in un’atmosfera di grande partecipazione ed interesse, la presentazione del libro “I racconti della cordigliera reggina“. L’evento, ospitato presso i locali dell’Università della Terza Età, ha offerto un momento di profonda riflessione letteraria grazie alla conduzione magistrale dello scrittore Gerardo Pontecorvo (autore di apprezzati romanzi come Tre voci per una suite, I diari del silenzio e Non si uccide il passato).

Attraverso un dialogo serrato e letture scelte, l’incontro ha messo in luce l’anima dell’opera: una scrittura naturale e istintiva che affonda le radici nel territorio reggino, trasfigurando luoghi reali in narrazioni universali. Durante il dibattito è emerso come i racconti, nati come entità autonome e già pluripremiati in concorsi nazionali, trovino nel volume un legame invisibile e coerente.

L’opera è stata descritta non come un prodotto di consumo, ma come un “luogo di sosta”: una lettura che invita alla meditazione e arriva lentamente alle conclusioni, confermando come la sincerità del sentire possa tradursi in risultati solidi e riconosciuti dalla critica.

L’autore ha espresso profonda gratitudine all’Università della Terza Età per l’ospitalità e a Gerardo Pontecorvo per la sensibilità critica dimostrata, ringraziando il numeroso pubblico per l’ascolto attento e partecipe.

Il volume è attualmente disponibile a Reggio Calabria presso le librerie Ave, Amaddeo e Libro Amico; a Gambarie presso l’Hotel Centrale e a Brancaleone presso il Bar/Edicola Rosalia. È inoltre acquistabile online sulla piattaforma Amazon.