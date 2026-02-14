Reggio Calabria, Premio Nazionale A.I.Par.C. di Poesia “Francesco Chirico”: pubblicato il bando

L’A.I.Par.C., Associazione Italiana Parchi Culturali Nazionale ETS, con il patrocinio della Regione Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Comune di Reggio Calabria, ripropone il Premio Nazionale A.I.Par.C. di Poesia “Francesco Chirico” che mira a celebrare la memoria di Francesco Chirico, docente, educatore ed insigne cultore della letteratura italiana, e al contempo dare impulso a quanti ne concorrono alla promozione.

Il Concorso, in lingua italiana e a tema libero, è aperto ai cittadini italiani e stranieri che abbiano già raggiunto la maggiore età. Le opere, inedite o edite, mai premiate o segnalate in altri concorsi alla data di scadenza, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del 24 marzo 2026. Presidenti del Premio il prof. Beniamino Quinteri, docente Università Torvergata, Presidente Credito Sportivo e il dott. Salvatore Timpano, medico, esperto d’Arte, Presidente A.I.Par.C. Nazionale ETS.

La giuria sarà presieduta dal dott. Enzo Romeo, giornalista, già vaticanista di Rai2 e già caporedattore TG2. La premiazione, prevista per il 23 aprile 2026, alle ore 17:00, in seno all’evento “La Primavera della Bellezza”, si svolgerà presso la Sala Conferenze III° livello del Castello Aragonese di Reggio Calabria.

Il bando.