Reggio Calabria, Premio Lilia Gaeta: i NOMI dei premiati. Il marito: “donna straordinaria, incoraggiava i malati anche quando era in fase terminale”

Oggi, venerdì 6 febbraio, si è rinnovato l’appuntamento con la quarta edizione de “La memoria e l’impegno”, manifestazione all’interno della quale viene conferito il Premio dedicato alla memoria del magistrato Lilia Gaeta, istituito nel febbraio del 2023 dal Garante della Salute della Regione Calabria, Anna Maria Stanganelli. Il Premio, ogni anno affidato ad esponenti della magistratura, delle forze dell’ordine, della medicina, del mondo dell’associazionismo e della società civile, che si siano distinti nel contrasto ad ogni forma di illegalità nel sistema sanitario e nel promuovere una sanità migliore, è andato ad alcune importanti personalità locali e nazionali.

Si possono annoverare, per l’edizione di quest’anno, i premi a

Franco Locatelli, Direttore Reparto UOC di Oncoematologia Pediatrica Ospedale Bambin Gesù di Roma,

Caritas Diocesana Reggio Calabria

Prof. Tagliaferri e Tassone

Giampiero Cazzato e Marco Di Milla, per il libro Navi Mute sul capitano Natale De Grazia

Al Procuratore Giuseppe Lombardo

Giornalista Pietro Bellantoni, premio alla memoria

A margine della giornata, diversi gli interventi alla stampa di alcuni dei protagonisti. Tra gli altri, l’organizzatrice Stanganelli e i premiati Locatelli e Lombardo. Emozionano le parole di Luciano Gerardis, marito e già Presidente della Corte d’Appello: “mia moglie è stata una donna straordinaria, sia nella vita privata che in quella professionale. Nel suo lungo calvario, durato 18 anni, era diventata testimonial di un percorso, incoraggiava i malati, anche quando erano in fase terminale. Chiamavano a casa persone sconosciute e lei le incoraggiava, sempre, anche nei momenti suoi più critici”.