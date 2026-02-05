Reggio Calabria più verde: al via la riforestazione urbana con 700 nuovi alberi

Proseguono gli interventi di riqualificazione del verde urbano nel centro di Reggio Calabria, programmati dall’Amministrazione comunale, finanziati dal PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021–2027 nell’ambito della Priorità dedicata alla sostenibilità ambientale. A darne notizia il consigliere comunale con delega ai Parchi e Giardini e al Decoro Urbano, Massimiliano Merenda che ha precisato: “Si tratta del terzo dei progetti riguardanti i “Viali alberati”. L’obiettivo è completare un percorso di riforestazione urbana e di risistemazione delle sedi degli alberi, da Bocale fino a Catona, contribuendo alla riduzione dell’impatto ambientale, al miglioramento del microclima e alla qualità della vita dei cittadini“.

Il progetto, promosso dal Settore Ambiente del Comune, interesserà Piazza Gaeta (Ce.Dir.), la Pineta Zerbi e i viali alberati di via G. Arcovito, via D. Muratori e via C. Battisti, con l’obiettivo di migliorare sicurezza, qualità paesaggistica e fruibilità degli spazi pubblici. Gli interventi prevedono la sostituzione selettiva di alberi non idonei, il ripristino delle superfici permeabili, la messa a dimora di nuove specie più adatte al contesto urbano e la riqualificazione delle aree verdi storiche, nel rispetto del principio della “pianta giusta nel posto giusto”.

Particolare attenzione sarà riservata a Piazza Gaeta, dove verranno ampliate le aree verdi e migliorate le condizioni di sicurezza e decoro urbano, e alla Pineta Zerbi, per la tutela e il recupero delle alberature esistenti. Tra le priorità anche la crescita sostenibile degli alberi, affinché possano fornire benefici ambientali ormai noti, migliorare le condizioni climatiche e ridurre la presenza di sostanze inquinanti, garantendo al contempo costi contenuti per la municipalità.

“I viali alberati della zona Nord sono ormai in dirittura di arrivo; per quelli della zona Sud si era registrata una breve interruzione per problemi tecnici, i lavori stanno per ripartire e si concluderanno a breve”. “Tutte queste opere – ha spiegato ancora il consigliere – saranno completate entro il mese di giugno e consentiranno alla città di dotarsi di un numero significativo di nuove alberature, con circa 700 alberi messi a dimora, e della completa risistemazione delle sedi stradali. Questo significa non solo un miglioramento estetico delle vie cittadine, ma anche una maggiore normalità e sicurezza per chi le percorre quotidianamente“.

Gli interventi rientrano in tre progetti distinti, da 800mila euro per un investimento complessivo di circa 2,4 milioni di euro. “Le specie – ha concluso Merenda – sono state selezionate con criteri scientifici dagli agronomi, nel rispetto delle esigenze delle alberature stradali, affinché nel tempo non creino i problemi che purtroppo abbiamo ereditato dal passato, quando si interveniva spesso in buona fede, ma senza adeguati pareri tecnici“.